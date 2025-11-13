«Є нюанс». Гідрогеолог оцінив якість бутильованої води

Експерт відповів на питання: наскільки бутильована вода краща чи гірша за воду з бювету

Бутильована вода, що продається в магазинах, за своїми властивостями може не відрізнятися від води з бюветів, оскільки також видобувається з артезіанських свердловин. Однак її якість викликає занепокоєння через пластикову тару. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів гідрогеолог, директор науково-виробничого підприємства «Спецводгео» Олександр Терентьєв.

Експерт зазначив, що сама вода, зокрема, «Моршинська», «Трускавецька», «Миргородська», «Березівська», «Оболонська» видобувається з артезіанських свердловин, але є нюанс. За словами Терентьєва, проблема в тому, що вода продається у пластикових пляшках.

«Я нещодавно читав дослідження, опубліковане в американському науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences: в одному літрі бутильованої води міститься близько 240 тис. наночасток пластику», – повідомив Терентьєв, нагадавши, що діаметр людського волосся складає близько 80 мікрон.

«Майже 50 тисяч елементів пластику на склянку води – це багато і навряд корисно для організму», – підсумував гідрогеолог.

До слова, з початку 2025 року Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) дослідила понад 700 тис. проб питної води по всій країні. Моніторинг виявив значні порушення на об’єктах водопостачання та водовідведення, що становить загрозу для здоров’я населення.

Для забезпечення стабільної санітарно-епідемічної ситуації Держпродспоживслужба провела перевірки на 967 підприємствах та 7715 об’єктах водопостачання. За результатами інспекцій, порушення санітарного законодавства виявили на 5328 об’єктах, що становить 69% від загальної кількості перевірених.