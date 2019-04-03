У готелі в центрі Києва знайшли мертвою дівчину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тіло виявлено в одній з кімнат готелю City Hotel Фото: Інформатор

19-річна дівчина працювала діджеєм в одному з клубів

У середу, 3 квітня, на вулиці Богдана Хмельницького, 56а у Києві виявили труп дівчини. Тіло знаходилося на ліжку в одній з кімнат готелю City Hotel.

Виклик на лінію 102 надійшов близько 08:00, повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, 19-річна дівчина проживала в місті Маріуполь. Правоохоронці встановили, що дівчина працювала діджеєм в клубі. Вночі вона познайомилася з хлопцем і дівчиною, з якими вирушила в готель. А вранці її знайшли мертвою.

Попередньо, слідів насильницької смерті на тілі дівчини не виявили.

На місці працювали екіпажі патрульної поліції, а також слідчо-оперативні групи Шевченківського району та головного управління Києва.

Подробиці інциденту з'ясовуються.

До слова, під час гасіння пожежі на Київщині рятувальники знайшли тіло бабусі.