У готелі в центрі Києва знайшли мертвою дівчину
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Розсилка
19-річна дівчина працювала діджеєм в одному з клубів
У середу, 3 квітня, на вулиці Богдана Хмельницького, 56а у Києві виявили труп дівчини. Тіло знаходилося на ліжку в одній з кімнат готелю City Hotel.
Виклик на лінію 102 надійшов близько 08:00, повідомляє Інформатор.
За попередньою інформацією, 19-річна дівчина проживала в місті Маріуполь. Правоохоронці встановили, що дівчина працювала діджеєм в клубі. Вночі вона познайомилася з хлопцем і дівчиною, з якими вирушила в готель. А вранці її знайшли мертвою.
Попередньо, слідів насильницької смерті на тілі дівчини не виявили.
На місці працювали екіпажі патрульної поліції, а також слідчо-оперативні групи Шевченківського району та головного управління Києва.
Подробиці інциденту з'ясовуються.
До слова, під час гасіння пожежі на Київщині рятувальники знайшли тіло бабусі.