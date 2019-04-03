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    Новини

    У готелі в центрі Києва знайшли мертвою дівчину

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    Тіло виявлено&nbsp;в одній з кімнат готелю City Hotel - У готелі в центрі Києва знайшли мертвою дівчину
    Тіло виявлено в одній з кімнат готелю City Hotel
    Фото: Інформатор

    19-річна дівчина працювала діджеєм в одному з клубів

    У середу, 3 квітня, на вулиці Богдана Хмельницького, 56а у Києві виявили труп дівчини. Тіло знаходилося на ліжку в одній з кімнат готелю City Hotel.

    Виклик на лінію 102 надійшов близько 08:00, повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, 19-річна дівчина проживала в місті Маріуполь. Правоохоронці встановили, що дівчина працювала діджеєм в клубі. Вночі вона познайомилася з хлопцем і дівчиною, з якими вирушила в готель. А вранці її знайшли мертвою.

    Попередньо, слідів насильницької смерті на тілі дівчини не виявили.

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    У готелі в центрі Києва знайшли мертвою дівчину
    У готелі в центрі Києва знайшли мертвою дівчину
    У готелі в центрі Києва знайшли мертвою дівчину
    Фото: Інформатор

    На місці працювали екіпажі патрульної поліції, а також слідчо-оперативні групи Шевченківського району та головного управління Києва.

    Подробиці інциденту з'ясовуються.

    До слова, під час гасіння пожежі на Київщині рятувальники знайшли тіло бабусі.

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