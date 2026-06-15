ДСНС показала наслідки ворожої атаки на Київщину (фото)

Вогнеборці ліквідували всі пожежі

У Київській області внаслідок комбінованої російської атаки зафіксовано падіння уламків та пожежі у кількох районах. ДСНС оприлюднила фото з наслідками, пише «Главком».

Наймасштабніша пожежа сталася у Бучанському районі, де загорілася складська будівля на площі понад 1000 квадратних метрів. У Броварському районі виникло загоряння уламків на території складських приміщень.

У Фастівському та Бориспільському районах через падіння уламків спалахнули приватні житлові будинки та легковий автомобіль. Також у Вишгородському районі рятувальники зафіксували падіння уламків на території приватного домоволодіння.

Вогнеборці ліквідували всі пожежі. Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня російські окупанти здійснили масовану атаку на Київ та Київську область ударними дронами, крилатими та балістичними ракетами. У столиці загинули щонайменше чотири людини, ще понад 20 дістали поранення. Через обстріл було пошкоджено житлові будинки, складські приміщення, об’єкти інфраструктури та лінії електропередач. Окремо повідомляється про займання на території Києво-Печерської лаври – загорівся дах Успенського собору.

У Києві після масованої російської атаки тимчасово перекрили рух транспорту на низці вулиць.