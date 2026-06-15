Через удар по Києву змінено рух громадського транспорту: які маршрути курсують інакше

Наслідки атаки на Київ у ніч на 15 червня

Влада закликала киян враховувати зміни під час планування поїздок містом

Після нічного російського обстрілу в Києві тимчасово змінили рух частини громадського транспорту. Причиною стали пошкодження контактної мережі та перекриття руху на окремих ділянках. Про це повідомили в КМДА, пише «Главком».

Зокрема, трамваї №12 та №19 курсують за маршрутом станція метро «Контрактова площа» – Подільське трамвайне ремонтно-експлуатаційне депо.

На час обмежень замість трамвая №17 організували тимчасовий автобусний маршрут від вулиці Йорданської до вулиці Семена Скляренка.

Також змінено рух тролейбусів:

№6 та №18 – Майдан Незалежності – проспект Європейського Союзу;

№32 – вулиця Північна – станція метро «Мінська»;

№33 – Південний вокзал – проспект Європейського Союзу;

№38 – курсує до вулиці Євгена Коновальця;

№28 та №31 – до шляхопроводу Повітряних Сил.

Крім того, автобуси №24 та №25 тимчасово курсують до площі Слави.

У ніч на 15 червня російські терористи здійснили масовану комбіновану атаку на Київ і Київську область, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. У столиці загинули щонайменше чотири людини, понад два десятки отримали поранення. Пошкодження та пожежі зафіксували майже в усіх районах міста.

Серед іншого, внаслідок атаки виникла пожежа на території Києво-Печерської лаври – загорівся дах Успенського собору. Також були пошкоджені житлові будинки, складські приміщення, об'єкти інфраструктури та десятки автомобілів.

На Київщині наслідки удару зафіксували у Броварському, Бориспільському, Бучанському, Вишгородському та Фастівському районах. В області постраждали троє людей, серед яких дитина. Через падіння уламків і влучання спалахнули складські приміщення, приватні будинки та автомобілі.

У зв'язку з ліквідацією наслідків обстрілу в Києві також перекрили рух на низці вулиць, зокрема на вулицях Братів Зерових, Бережанській, Василя Іваниса, а також на окремих ділянках біля станції метро «Лук’янівська», у районі Пущі-Водиці та на перехресті вулиць Цитадельної та Івана Мазепи. Через це частина маршрутів громадського транспорту тимчасово змінила схеми руху.