У Лаврі внаслідок нічної атаки РФ пошкоджено п’ять пам'яток національного значення – директор заповідника

Ворог здійснив прицільний удар по святинях

Російські окупанти під час масованого обстрілу Києва свідомо цілили по об'єктах Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Внаслідок влучання спалахнула пожежа в Успенському соборі. Про це в телеефірі розповів генеральний директор заповідника Максим Остапенко, інформує «Главком».

За словами генерального директора заповідника Максима Остапенка, масштаби руйнувань на території унікального історико-культурного комплексу є надзвичайно серйозними.

«Наразі цей обстріл, який відбувся цієї ночі, завдав дуже серйозної шкоди багатьом об'єктам Києво-Печерської лаври. Як мінімум пошкоджено 5 об'єктів національного значення і декілька об'єктів місцевого значення», – повідомив Остапенко.

Найбільших руйнувань зазнала головна святиня заповідника – Успенський собор. Російська ракета поцілила безпосередньо в Степанівський приділ храму, через що спалахнуло сильне займання. На місці працювали екстрені служби для ліквідації пожежі та порятунку історичних артефактів.

Очільник заповідника наголосив, що характер руйнувань свідчить про навмисний терор проти української культури та духовності. Російська атака збіглася в часі з визначним ювілеєм заснування монастиря.

Загалом можна констатувати, що ці обстріли були абсолютно прицільними по святинях православ'я, святинях християнства, яким уже в цьому році виповнюється 975 років. Це «привітання» рашистів із цією унікальною датою», – підкреслив керівник заповідника.

Наразі на території Лаври триває фіксація збитків та оцінка стану пошкоджених споруд. На місце викликали міжнародних експертів, зокрема представників ЮНЕСКО, адже Києво-Печерська лавра входить до Списку всесвітньої спадщини.

«Главком» писав, що цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру.

Журналіст та історик Вахтанг Кіпіані переконаний, що російський удар по Києво-Печерській лаврі не був випадковим. На його думку, ця атака є свідомою акцією відплати з боку Кремля.