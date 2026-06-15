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Рятувальники ліквідовують наслідки удару по Києво-Печерській лаврі (фото, відео) 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Рятувальники ліквідовують наслідки удару по Києво-Печерській лаврі (фото, відео) 
На місцях працюють підрозділи ДСНС, комунальні служби та інша спеціалізована техніка
фото: ДСНС

Напроти Києво-Печерської лаври загорілася будівля Мистецького арсеналу

У Києві триває ліквідація наслідків російської атаки на об'єкти культурної спадщини та культури. Про це повідомили в ДСНС, пише «Главком».

Зокрема, рятувальники працюють на території Києво-Печерської лаври, де внаслідок обстрілу виникла пожежа даху Успенського собору. Площа займання становила близько 800 квадратних метрів.

Рятувальники ліквідовують наслідки удару по Києво-Печерській лаврі (фото, відео)  фото 1
фото: ДСНС
Рятувальники ліквідовують наслідки удару по Києво-Печерській лаврі (фото, відео)  фото 2
фото: ДСНС
Рятувальники ліквідовують наслідки удару по Києво-Печерській лаврі (фото, відео)  фото 3
фото: ДСНС
Рятувальники ліквідовують наслідки удару по Києво-Печерській лаврі (фото, відео)  фото 4
фото: ДСНС
Рятувальники ліквідовують наслідки удару по Києво-Печерській лаврі (фото, відео)  фото 5
фото: ДСНС

Також загорілася будівля Мистецького арсеналу. Вогонь охопив близько 1000 квадратних метрів.

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На місцях працюють підрозділи ДСНС, комунальні служби та інша спеціалізована техніка. Рятувальники продовжують роботи з ліквідації наслідків російського удару.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня російські терористи здійснили масовану комбіновану атаку на Київ і Київську область, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. У столиці загинули щонайменше чотири людини, понад два десятки отримали поранення. Пошкодження та пожежі зафіксували майже в усіх районах міста.

На Київщині наслідки удару зафіксували у Броварському, Бориспільському, Бучанському, Вишгородському та Фастівському районах. В області постраждали троє людей, серед яких дитина. Через падіння уламків і влучання спалахнули складські приміщення, приватні будинки та автомобілі.

У зв'язку з ліквідацією наслідків обстрілу в Києві також перекрили рух на низці вулиць, зокрема на вулицях Братів Зерових, Бережанській, Василя Іваниса, а також на окремих ділянках біля станції метро «Лук’янівська», у районі Пущі-Водиці та на перехресті вулиць Цитадельної та Івана Мазепи.  Також після нічного російського обстрілу в Києві тимчасово змінили рух частини громадського транспорту.

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Теги: пожежа Київ обстріл рятувальники Києво-Печерська лавра

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