Рятувальники ліквідовують наслідки удару по Києво-Печерській лаврі (фото, відео)
Напроти Києво-Печерської лаври загорілася будівля Мистецького арсеналу
У Києві триває ліквідація наслідків російської атаки на об'єкти культурної спадщини та культури. Про це повідомили в ДСНС, пише «Главком».
Зокрема, рятувальники працюють на території Києво-Печерської лаври, де внаслідок обстрілу виникла пожежа даху Успенського собору. Площа займання становила близько 800 квадратних метрів.
Також загорілася будівля Мистецького арсеналу. Вогонь охопив близько 1000 квадратних метрів.
На місцях працюють підрозділи ДСНС, комунальні служби та інша спеціалізована техніка. Рятувальники продовжують роботи з ліквідації наслідків російського удару.
Нагадаємо, у ніч на 15 червня російські терористи здійснили масовану комбіновану атаку на Київ і Київську область, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. У столиці загинули щонайменше чотири людини, понад два десятки отримали поранення. Пошкодження та пожежі зафіксували майже в усіх районах міста.
На Київщині наслідки удару зафіксували у Броварському, Бориспільському, Бучанському, Вишгородському та Фастівському районах. В області постраждали троє людей, серед яких дитина. Через падіння уламків і влучання спалахнули складські приміщення, приватні будинки та автомобілі.
У зв'язку з ліквідацією наслідків обстрілу в Києві також перекрили рух на низці вулиць, зокрема на вулицях Братів Зерових, Бережанській, Василя Іваниса, а також на окремих ділянках біля станції метро «Лук’янівська», у районі Пущі-Водиці та на перехресті вулиць Цитадельної та Івана Мазепи. Також після нічного російського обстрілу в Києві тимчасово змінили рух частини громадського транспорту.
Коментарі — 0