Вигадана ДТП та «син лікаря» на порозі: як пенсіонер дозволив ошукати себе на $15 тис.

Літній киянин віддав шахраю $15 тис. біля дверей власної квартири: у чому була його помилка

В Оболонському районі столиці перед судом постане 21-річний молодик, який за схемою «родич у біді» ошукав літнього чоловіка на величезну суму. Як повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури, справа вже скерована до суду, проте ця історія стала черговим наочним прикладом того, як легко люди піддаються маніпуляціям.

За даними слідства, 79-річному киянину зателефонували на мобільний із приголомшливою звісткою: його син нібито потрапив у важку ДТП, зламав обидві ноги та потребує термінової операції. Для більшої переконливості зловмисники використали легенду про «довірену особу» – за грошима мав прийти «син лікаря».

Пенсіонер, перебуваючи у стані стресу, зробив саме те, на що розраховували злочинці: виніс $15 тис. і передав їх 21-річному молодику просто біля дверей власної квартири. Лише віддавши гроші, пенсіонер зателефонував синові і зрозумів, шо потрапив до рук шахрая.

При затриманні у молодика вилучили $2,5 тис, їх повернули потерпілому фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Повідомляється, що поліція змогла вирахувати зловмисника. При затриманні у молодика вилучили $2,5 тис., їх повернули потерпілому.

Прокурори Оболонської окружної прокуратури міста Києва скерували до суду обвинувальний акт відносно 21-річного молодика за фактом вчинення шахрайства відносно 79 - річного киянина.

Варто зазначити, що цей випадок – не перший, і досвід попередніх історій показує, що шахраї діють як професійні психологи. Проаналізувавши обставини справи, можна виділити кілька критичних помилок потерпілого, які вартували йому заощаджень:

Головна помилка – дзвінок начебто постраждалому родичу «після», а не «до». Шахраї навмисно тримають жертву на лінії або створюють ілюзію неймовірного поспіху, щоб у людини не виникло думки натиснути «відбій» і набрати близьку людину особисто.

Легенда про «сина лікаря» – це тонка маніпуляція, адже підсвідомо людина більше довіряє представникам медицини, і згадка про родича лікаря присипляє пильність більше, ніж просто «кур’єр».

Передача грошей біля дверей квартири – це момент максимальної вразливості. Жодна державна чи медична установа не відправляє співробітників за готівкою додому до пацієнтів, а медична допомога при травмах у Києві є безоплатною, фінансується НСЗУ.

Нагадаємо, у столиці затримали 30-річного чоловіка, який під виглядом «співробітника СБУ» привласнив заощадження 74-річної жінки. Шахраї залякали пенсіонерку необхідністю перевірки її коштів. 74-річній жінці по телефону повідомили, що СБУ начебто має перевірити її гроші на причетність до країни-агресора. Для цього вона має надати на перевірку усі заощадження, а за кілька днів гроші їй повернуть.

Раніше у Києві було викрито діяльність 33-річного мешканця Дніпропетровської області, який організував схему телефонного шахрайства. Видаючи себе за працівника банку та використовуючи SIP-телефонію для підміни номера, зловмисник ввів в оману 75-річного киянина, заволодівши його заощадженнями у розмірі 64 тис. грн. Шахрайська схема, відома як «вішинг», полягала у психологічному тиску та виманюванні конфіденційних даних під приводом «підозрілої активності» на картці пенсіонера.