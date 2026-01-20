Головна Київ Новини
Авіакатастрофа у Броварах. Суд понад рік відкладає початок розгляду справи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Авіакатастрофа у Броварах. Суд понад рік відкладає початок розгляду справи
Смертельна авіакатастрофа сталася 18 січня 2023 року у Броварах
П’ятьом посадовцям ДСНС інкримінують порушення правил безпеки польотів, які, за даними слідства, призвели до трагедії

Суд досі не розпочав розгляд справи щодо авіакатастрофи у Броварах, яка сталася три роки тому і забрала життя керівництва МВС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на hromadske.

За даними журналістів, засідання у справі постійно переносяться із великими перервами. Так, засідання, яке мало відбутися 20 січня, перенесли через відключення світла у Печерському райсуді – наступне відбудеться аж у березні.

Справа включає щонайменше 169 томів та одразу пʼять обвинувачених – працівники Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (ОРСЦЗ) Державної служби надзвичайних ситуацій України з міста Ніжин Чернігівської області.

Чотирьом людям інкримінують злочин, передбачений ч. 3 ст. 276 ККУ (порушення правил безпеки польотів повітряного транспорту, що спричинило загибель людей). Мова про:

  • Івана Коробка – начальника Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;
  • Володимира Леонова – в. о. командира спеціального авіаційного загону;
  • Олега Іванова – заступника командира з льотної підготовки;
  • Андрій Дворник – командира авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах.

Тим часом начальнику служби безпеки польотів цього ж загону Яну Кошману інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Нагадаємо, гелікоптер Державної служби з надзвичайних ситуацій зранку 18 січня 2023 вилетів із Києва. О 08:20 під час польоту над Броварами літальний апарат втратив орієнтування та впав у одному з житлових кварталів міста поряд із дитячим садочком та багатоповерхівкою. Від пошкоджень у будівлі дитсадка почалася пожежа.

На борту гелікоптера перебували міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар міністерства Юрій Лубкович, заступниця керівника патронатної служби МВС України Тетяна Шутяк, старший оперуповноважений Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції Андрій Маринченко, провідний інспектор департаменту комунікації МВС Микола Анацький, начальник управління забезпечення захисту департаменту внутрішньої безпеки НПУ Михайло Павлушко, а також троє членів екіпажу — Олександр Василенко, Костянтин Коваленко та Іван Касьянов.

Унаслідок трагедії загинули також четверо цивільних – Олена та Мілана Пономаренки, Марина Грановська і Тетяна Бойченко.

27 листопада 2023 Держбюро розслідувань повідомило про завершення розслідування трагедії в Броварах. Матеріали справи відкрили для ознайомлення підозрюваним та їхнім захисникам, а також потерпілим та їх законним представникам. У відомстві додали, що після ознайомлення обвинувальний акт надійде до суду.

Теги: Бровари авіакатастрофа Денис Монастирський Київщина ДСНС МВС

