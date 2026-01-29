У Києві затримано норвежця, який перебував у міжнародному розшуку

Вироком суду Норвегії фігуранта засуджено до трьох років і восьми місяців позбавлення волі

У Києві затримано громадянина Норвегії, який перебував у міжнародному розшуку за фінансове шахрайство. Новерзький суд засудив зловмисника майже до чотирьох років увʼязнення за незаконне заволодіння близько $1,4 млн впродовж 2021-2024 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Як повідомили у поліції, столичні правоохоронці затримали 44-річного громадянина Норвегії у Києві учора, 28 січня.

«Слідством встановлено, що упродовж 2021-2024 років, перебуваючи на посаді керівника приватної компанії, іноземець систематично привласнював кошти клієнтів. Йдеться, зокрема, про незаконне заволодіння грошима від продажу автомобілів, реалізацію транспортних засобів із незнятими обтяженнями та використання отриманих коштів у власних інтересах», – зазначили у поліції.

За даними поліції, загальна сума завданих збитків перевищує 14,1 млн норвезьких крон, що еквівалентно близько $1,4 млн. Вироком суду Норвегії фігуранта засуджено до трьох років і восьми місяців позбавлення волі.

«Українські правоохоронці готують звернення до суду щодо застосування тимчасового арешту. Після надходження офіційного запиту від норвезької сторони буде вирішено питання про застосування екстрадиційного арешту та подальшу передачу засудженого для відбування покарання», – додали у поліції.

Раніше до України з Чехії екстрадували українського депутата-втікача від партії «Європейська Солідарність» Дмитра Шкаврітка, який привласнював кошти з бюджету закладів освіти. Нардепа взяв під варту Тисменицький районний суд. Дмитро Шкаврітко працював бухгалтером одразу в трьох закладах освіти у період з 2021 по 2023 роки. Під час перебування на посаді затриманий вносив недостовірні дані до документації щодо нарахування виплат працівникам шкіл. Натомість він нараховував ці кошти собі та своїм родичам у вигляді зарплат та премій, які також працювали у сфері освіти.