Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві затримано норвежця, який перебував у міжнародному розшуку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві затримано норвежця, який перебував у міжнародному розшуку
Столичні правоохоронці затримали 44-річного громадянина Норвегії
фото: поліція Києва/Facebook

Вироком суду Норвегії фігуранта засуджено до трьох років і восьми місяців позбавлення волі

У Києві затримано громадянина Норвегії, який перебував у міжнародному розшуку за фінансове шахрайство. Новерзький суд засудив зловмисника майже до чотирьох років увʼязнення за незаконне заволодіння близько $1,4 млн впродовж 2021-2024 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Як повідомили у поліції, столичні правоохоронці затримали 44-річного громадянина Норвегії у Києві учора, 28 січня.

«Слідством встановлено, що упродовж 2021-2024 років, перебуваючи на посаді керівника приватної компанії, іноземець систематично привласнював кошти клієнтів. Йдеться, зокрема, про незаконне заволодіння грошима від продажу автомобілів, реалізацію транспортних засобів із незнятими обтяженнями та використання отриманих коштів у власних інтересах», – зазначили у поліції.

За даними поліції, загальна сума завданих збитків перевищує 14,1 млн норвезьких крон, що еквівалентно близько $1,4 млн. Вироком суду Норвегії фігуранта засуджено до трьох років і восьми місяців позбавлення волі.

«Українські правоохоронці готують звернення до суду щодо застосування тимчасового арешту. Після надходження офіційного запиту від норвезької сторони буде вирішено питання про застосування екстрадиційного арешту та подальшу передачу засудженого для відбування покарання», – додали у поліції.

Раніше до України з Чехії екстрадували українського депутата-втікача від партії «Європейська Солідарність» Дмитра Шкаврітка, який привласнював кошти з бюджету закладів освіти. Нардепа взяв під варту Тисменицький районний суд. Дмитро Шкаврітко працював бухгалтером одразу в трьох закладах освіти у період з 2021 по 2023 роки. Під час перебування на посаді затриманий вносив недостовірні дані до документації щодо нарахування виплат працівникам шкіл. Натомість він нараховував ці кошти собі та своїм родичам у вигляді зарплат та премій, які також працювали у сфері освіти.

Теги: Україна Норвегія шахрайство слідство поліція екстрадиція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Прощавай, блудний сину України». Рибчинський-молодший відправив Іво Бобула за крейсером «Москва»
«Прощавай, блудний сину України». Рибчинський-молодший відправив Іво Бобула за крейсером «Москва»
Сьогодні, 11:47
Уряд Молдови подовжив статус тимчасового захисту для українців до 2027 року
Уряд Молдови продовжив тимчасовий захист для українців
Вчора, 14:43
Наразі на аварійних об’єктах у Києві працює близько 600 рятувальників
Надскладна ситуація в Києві: рятувальники розгорнули наметові пункти обігріву
25 сiчня, 18:57
Україна отримала партію ракет для систем Nasams
Норвегія передала Україні велику партію ракет для ППО
22 сiчня, 15:35
Купи снігу та лід на пішохідних переходах ускладнюють рух містянам
Куди скаржитися на неприбраний сніг та ожеледицю в Києві: прямі контакти голів районів
20 сiчня, 17:17
Зіткнувшись із провалами на фронті, Кремль посилив пропаганду
Улюблена газета Трампа викрила велику брехню Путіна
18 сiчня, 17:59
Окрім літаків, Чехія готує до передачі системи раннього виявлення цілей
Президент Чехії анонсував передачу Україні літаків Aero L-159 для «полювання» на дрони
17 сiчня, 09:24
Україна знижує темпи експорту соняшникової олії. Мінекономіки назвало причини
Україна знижує темпи експорту соняшникової олії. Мінекономіки назвало причини
16 сiчня, 12:33
Кіпр обіцяє активізувати підтримку України в ЄС
Кіпр обіцяє «новий підхід» до вступу України під час головування в Раді ЄС
31 грудня, 2025, 19:09

Новини

У Києві затримано норвежця, який перебував у міжнародному розшуку
У Києві затримано норвежця, який перебував у міжнародному розшуку
Вигадана ДТП та «син лікаря» на порозі: як пенсіонер дозволив ошукати себе на $15 тис.
Вигадана ДТП та «син лікаря» на порозі: як пенсіонер дозволив ошукати себе на $15 тис.
Прокуратура просить Кличка прибрати несанкціоноване сміттєзвалище на Осокорках
Прокуратура просить Кличка прибрати несанкціоноване сміттєзвалище на Осокорках
У Броварах настоятель привласнив храм, щоб завадити переходу громади до ПЦУ
У Броварах настоятель привласнив храм, щоб завадити переходу громади до ПЦУ
Збір грошей з підлеглих за «відпустки». На Київщині оголошено підозру командиру
Збір грошей з підлеглих за «відпустки». На Київщині оголошено підозру командиру
ДТЕК запроваджує індивідуальні графіки в Києві
ДТЕК запроваджує індивідуальні графіки в Києві

Новини

Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Сьогодні, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Сьогодні, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Вчора, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Вчора, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Вчора, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Вчора, 10:35

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua