Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нічна атака на Київщину: найбільше постраждав Броварський район

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Нічна атака на Київщину: найбільше постраждав Броварський район
Унаслідок атаки на Київ у ніч проти 24 січня пошкодження зафіксовані майже у всіх районах
фото: ДСНС

Внаслідок атаки поранення дістали четверо мешканців Київщини

Внаслідок російських ударів у ніч проти 24 січня зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури у трьох районах області. Очільник КОВА Микола Калашник надав оновлену інформацію щодо наслідків атаки, пише «Главком».

Найбільше постраждав Броварський район, де пошкоджено 22 об’єкти. Серед них – 15 приватних житлових будинків із вибитими вікнами та дверима, пошкодженими фасадами і покрівлями, шість транспортних засобів та одне складське приміщення.

У Бориспільському районі пошкоджено два приватні будинки, а у Вишгородському – будівлю закладу культури, де вибило вікна.

Внаслідок атаки поранення дістали четверо мешканців Київщини. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів і надання допомоги людям.

Нагадаємо, після чергової важкої ночі для української енергетики частина Києва знову опинилася в темряві. Масований обстріл 24 січня призвів до серйозних пошкоджень електромереж столиці. Найскладніша ситуація наразі зафіксована у Деснянському районі, де без електропостачання залишилися десятки тисяч родин. Компанія ДТЕК повідомила про перехід на екстрені режими роботи через критичну ситуацію в енергосистемі.

До слова, на тлі масованих атак на українську енергосистему Європейський Союз посилює підтримку українських громад. Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив про надходження великої партії генераторів, які допоможуть підтримувати життєдіяльність критичної інфраструктури. Нова поставка очікується в Україні вже протягом наступного тижня.

Читайте також:

Теги: обстріл Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У країні триває загальнонаціональний аудит пунктів незламності
Штаб з ліквідації наслідків обстрілу енергетичних обʼєктів у Києві: перші рішення
15 сiчня, 14:07
Наслідки дронової атаки в Солом’янському районі столиці. 15 січня 2026 рік
Ранкова атака на Київ: уламок дрона влучив у 15-поверхівку в Солом’янському районі (фото)
15 сiчня, 08:40
Російські загарбники пошкодили цивільну інфраструктуру
Окупанти здійснили масовану атаку на Дніпропетровщину: є поранені
13 сiчня, 09:00
Окупанти уразили термінал компанії в передмісті Харкова
Харківщина: росіяни знищили термінал «Нової пошти»
13 сiчня, 07:38
Удар по суднах у Чорному морі, очільники Мінцифри та Міноборони подали у відставку. Головне за 9 січня 2026
Удар по суднах у Чорному морі, очільники Мінцифри та Міноборони подали у відставку. Головне за 9 січня 2026
9 сiчня, 21:21
Ворожий удар серйозно пошкодив американське підприємство
РФ кілька разів намагалася пошкодити завод з виробництва олії у Дніпрі – Сибіга
5 сiчня, 21:47
Наслідки удару по клініці на столичній Ооблоні
Удар по лікарні в Києві був цілеспрямованим. Заява ДСНС
5 сiчня, 11:27
Дрони атакували Харківщину
Окупанти обстріляли Чугуїв
1 сiчня, 23:55
СБУ провела обшуки та вилучила техніку з доказами правопорушення
СБУ затримала киянина за публікацію роботи ППО під час обстрілів
30 грудня, 2025, 13:19

Новини

Нічна атака на Київщину: найбільше постраждав Броварський район
Нічна атака на Київщину: найбільше постраждав Броварський район
Свириденко розповіла, скільки точок з гарячою їжею працює у Києві та області
Свириденко розповіла, скільки точок з гарячою їжею працює у Києві та області
У Києві вибухотехніки знешкодили балістичну ракету, яка впала біля багатоповерхівок
У Києві вибухотехніки знешкодили балістичну ракету, яка впала біля багатоповерхівок
Київ після атаки РФ без світла, води та тепла: що відомо на цей час
Київ після атаки РФ без світла, води та тепла: що відомо на цей час
У Києві погіршиться погода: попередження синоптиків
У Києві погіршиться погода: попередження синоптиків
«Червона» лінія столичного метро повністю відновила роботу
«Червона» лінія столичного метро повністю відновила роботу

Новини

Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
Вчора, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
Вчора, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
Вчора, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
23 сiчня, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
22 сiчня, 21:47

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua