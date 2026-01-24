Нічна атака на Київщину: найбільше постраждав Броварський район

Унаслідок атаки на Київ у ніч проти 24 січня пошкодження зафіксовані майже у всіх районах

Внаслідок атаки поранення дістали четверо мешканців Київщини

Внаслідок російських ударів у ніч проти 24 січня зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури у трьох районах області. Очільник КОВА Микола Калашник надав оновлену інформацію щодо наслідків атаки, пише «Главком».

Найбільше постраждав Броварський район, де пошкоджено 22 об’єкти. Серед них – 15 приватних житлових будинків із вибитими вікнами та дверима, пошкодженими фасадами і покрівлями, шість транспортних засобів та одне складське приміщення.

У Бориспільському районі пошкоджено два приватні будинки, а у Вишгородському – будівлю закладу культури, де вибило вікна.

Внаслідок атаки поранення дістали четверо мешканців Київщини. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів і надання допомоги людям.

Нагадаємо, після чергової важкої ночі для української енергетики частина Києва знову опинилася в темряві. Масований обстріл 24 січня призвів до серйозних пошкоджень електромереж столиці. Найскладніша ситуація наразі зафіксована у Деснянському районі, де без електропостачання залишилися десятки тисяч родин. Компанія ДТЕК повідомила про перехід на екстрені режими роботи через критичну ситуацію в енергосистемі.

До слова, на тлі масованих атак на українську енергосистему Європейський Союз посилює підтримку українських громад. Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив про надходження великої партії генераторів, які допоможуть підтримувати життєдіяльність критичної інфраструктури. Нова поставка очікується в Україні вже протягом наступного тижня.