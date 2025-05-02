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Повноваження селищного голови Гостомеля виконуватиме начальник військової адміністрації

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Повноваження селищного голови Гостомеля виконуватиме начальник військової адміністрації
Начальник Гостомельської селищної військової адміністрації Сергій Смаль
фото: Гостомельська селищна військова адміністрація

Розширені повноваження діятимуть на час воєнного стану і ще 30 днів після його припинення або скасування

Верховна Рада прийняла в цілому проєкт Постанови про розширення повноважень начальника Гостомельської селищної військової адміністрації на Київщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

Документ передбачає, що начальник Гостомельської селищної військової адміністрації здійснюватиме повноваження Гостомельської селищної ради, її виконавчого комітету та селищного голови.

Зазначається, що чинний начальник адміністрації не мав достатніх повноважень для повноцінного управління громадою, комунальними закладами та підприємствами.

Згідно з постановою, розширені повноваження діятимуть на час воєнного стану і ще 30 днів після його припинення або скасування.

У червні 2023-го начальником Гостомельської селищної військової адміністрації став Сергій Смаль. Попереднього очільника президент Зеленський звільнив після корупційного скандалу.

Самого селищного голову Гостомеля Юрія Прилипка вбили російські військові у березні 2022 року, коли він їхав за гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, голова КМВА Тимур Ткаченко провів термінове засідання Ради оборони Києва. За словами Тимура Ткаченка, з огляду на відсутність співкерівника Ради, мера Києва Віталія Кличка, засідання відбулось без протоколу. Основною темою обговорення стала ліквідація наслідків ворожої атаки, що відбулася в ніч на 24 квітня. 

Теги: Верховна Рада місцева влада військові президент Гостомель

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