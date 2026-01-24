Атака на Київ та Харків: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 24 січня 2026 року

Окупанти атакували Київ та Харків, Франція перенаправила підсанкційний танкер до свого порту для розслідування, США заявили про удар по судну в Тихому океані.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 24 січня:

Окупанти обстріляли Харків

У ніч на 24 січня Харків зазнав масованої атаки ударними безпілотниками типу «шахед». Основний удар припав на Індустріальний район, однак пошкодження зафіксовані також у Немишлянському районі, пише «Главком».

Станом на 06:15 відомо щонайменше про 14 постраждалих.

Крім житлової забудови, пошкоджено гуртожиток, у якому проживали внутрішньо переміщені особи, лікарню та пологовий будинок. Інформація щодо масштабів руйнувань та стану постраждалих уточнюється.

Комбінована атака на Київ та область

Цієї ночі Київ зазнав масованої комбінованої атаки з боку РФ. Ворог застосував різні типи ракет та безпілотники. У мережі з'явились перші кадри з наслідками ворожого обстрілу.

Як повідомлялось, внаслідок падіння уламків у кількох районах столиці зафіксовано пожежі та пошкодження будівель.

Наразі відомо про одного загиблого та чотирьох постраждалих, трьох із них госпіталізували. Також на лівому березі столиці зафіксовано перебої з тепло- та водопостачанням.

Унаслідок чергової масованої атаки російських окупаційних військ на Київщину поранення дістали четверо мирних мешканців. Під ударами опинилися населені пункти та приватні домівки.

Окрім постраждалих, зафіксовано значні руйнування. У Броварському районі пошкоджено чотири приватні будинки та два автомобілі, ще один житловий будинок зазнав ушкоджень у Бориспільському районі.

США заявили про удар по «наркосудну» в Тихому океані

Американські військові повідомили про ураження судна у східній частині Тихого океану, внаслідок чого загинули двоє людей.

За даними військових, удару було завдано по судну, яке рухалося відомими маршрутами наркотрафіку та брало участь у незаконних операціях з перевезення наркотиків. Розвідка підтвердила причетність судна до наркоторгівлі.

Франція перенаправила підсанкційний танкер до свого порту для розслідування

Французькі військово-морські сили перенаправили нафтовий танкер Grinch, який підозрюють у належності до російського «тіньового флоту», до порту Марсель-Фо для подальшого розслідування.

Судно, що вийшло з російського порту Мурманськ на початку січня, було перехоплене у відкритому морі в західній частині Середземного моря. За даними французької морської поліції, танкер рухався під прапором Коморських островів і міг використовуватися для обходу санкцій під час експорту російської нафти.

Інші важливі новини

