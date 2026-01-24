Головна Країна Події в Україні
Атака на Київ та Харків: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Атака на Київ та Харків: головне за ніч
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин у ніч на 24 січня 2026 року

Окупанти атакували Київ та Харків, Франція перенаправила підсанкційний танкер до свого порту для розслідування, США заявили про удар по судну в Тихому океані.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 24 січня:

Атака на Київ та Харків: головне за ніч фото 1

Окупанти обстріляли Харків

У ніч на 24 січня Харків зазнав масованої атаки ударними безпілотниками типу «шахед». Основний удар припав на Індустріальний район, однак пошкодження зафіксовані також у Немишлянському районі, пише «Главком».

Станом на 06:15 відомо щонайменше про 14 постраждалих.

Крім житлової забудови, пошкоджено гуртожиток, у якому проживали внутрішньо переміщені особи, лікарню та пологовий будинок. Інформація щодо масштабів руйнувань та стану постраждалих уточнюється.

Комбінована атака на Київ та область

Цієї ночі Київ зазнав масованої комбінованої атаки з боку РФ. Ворог застосував різні типи ракет та безпілотники. У мережі з'явились перші кадри з наслідками ворожого обстрілу.

Як повідомлялось, внаслідок падіння уламків у кількох районах столиці зафіксовано пожежі та пошкодження будівель.

Наразі відомо про одного загиблого та чотирьох постраждалих, трьох із них госпіталізували. Також на лівому березі столиці зафіксовано перебої з тепло- та водопостачанням.

Унаслідок чергової масованої атаки російських окупаційних військ на Київщину поранення дістали четверо мирних мешканців. Під ударами опинилися населені пункти та приватні домівки.

Окрім постраждалих, зафіксовано значні руйнування. У Броварському районі пошкоджено чотири приватні будинки та два автомобілі, ще один житловий будинок зазнав ушкоджень у Бориспільському районі.

США заявили про удар по «наркосудну» в Тихому океані

Американські військові повідомили про ураження судна у східній частині Тихого океану, внаслідок чого загинули двоє людей. 

За даними військових, удару було завдано по судну, яке рухалося відомими маршрутами наркотрафіку та брало участь у незаконних операціях з перевезення наркотиків. Розвідка підтвердила причетність судна до наркоторгівлі.

Франція перенаправила підсанкційний танкер до свого порту для розслідування

Французькі військово-морські сили перенаправили нафтовий танкер Grinch, який підозрюють у належності до російського «тіньового флоту», до порту Марсель-Фо для подальшого розслідування. 

Судно, що вийшло з російського порту Мурманськ на початку січня, було перехоплене у відкритому морі в західній частині Середземного моря. За даними французької морської поліції, танкер рухався під прапором Коморських островів і міг використовуватися для обходу санкцій під час експорту російської нафти.

Інші важливі новини

США розглядають морську блокаду поставок нафти на Кубу

Іспанія відмовилася розглядати справу щодо ймовірних сексуальних злочинів Хуліо Іглесіаса

Венс відвідає Вірменію та Азербайджан

У «Дії» частина послуг буде недоступна два дні

