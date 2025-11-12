Пальмова олія та рак: вчені встановили зв'язок

Пальмітинова кислота не викликає пухлини, але активує їхнє поширення

Вчені дослідили зв’язок між пальмовою олією та розповсюдженням ракових клітин

Іспанські науковці з Барселонського інституту науки і технологій (BIST) з'ясували, що пальмітинова кислота – один із головних компонентів пальмової олії – може стимулювати поширення ракових клітин в організмі. Результати їхнього дослідження опубліковані у престижному журналі Nature, пише «Главком».

Під час експерименту вчені досліджували, як різні жирні кислоти впливають на клітини злоякісних пухлин людини. Зразки пухлинних клітин піддавали дії високих доз жирних кислот, а потім пересаджували лабораторним мишам.

З'ясувалося, що саме пальмітинова кислота (яка у великій кількості міститься в пальмовій олії) активує процес метастазування – тобто поширення раку по організму.

Дослідники виявили: у мишей, яким пересаджували клітини, що зазнали впливу цієї кислоти, з'явилися метастази раку ротової порожнини та шкіри, хоча сама речовина не спричиняла розвиток пухлин.

Інші жирні кислоти, що містяться в олії – зокрема омега-6 та омега-9, – не мали подібного ефекту, зазначають автори дослідження.

Науковці наголосили, що результати поки не означають прямої заборони пальмової олії в раціоні, але свідчать про потребу в подальших дослідженнях її довготривалого впливу на організм людини, особливо щодо метастазування.

