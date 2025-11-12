Головна Скотч Здоров'я
Пальмова олія та рак: вчені встановили зв'язок

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Пальмітинова кислота не викликає пухлини, але активує їхнє поширення
фото із відкритих джерел

Вчені дослідили зв’язок між пальмовою олією та розповсюдженням ракових клітин

Іспанські науковці з Барселонського інституту науки і технологій (BIST) з'ясували, що пальмітинова кислота – один із головних компонентів пальмової олії – може стимулювати поширення ракових клітин в організмі. Результати їхнього дослідження опубліковані у престижному журналі Nature, пише «Главком». 

Під час експерименту вчені досліджували, як різні жирні кислоти впливають на клітини злоякісних пухлин людини. Зразки пухлинних клітин піддавали дії високих доз жирних кислот, а потім пересаджували лабораторним мишам.

З'ясувалося, що саме пальмітинова кислота (яка у великій кількості міститься в пальмовій олії) активує процес метастазування – тобто поширення раку по організму.

Дослідники виявили: у мишей, яким пересаджували клітини, що зазнали впливу цієї кислоти, з'явилися метастази раку ротової порожнини та шкіри, хоча сама речовина не спричиняла розвиток пухлин.

Інші жирні кислоти, що містяться в олії – зокрема омега-6 та омега-9, – не мали подібного ефекту, зазначають автори дослідження.

Науковці наголосили, що результати поки не означають прямої заборони пальмової олії в раціоні, але свідчать про потребу в подальших дослідженнях її довготривалого впливу на організм людини, особливо щодо метастазування.

Нагадаємо, у Китаї активно функціонує інноваційна лабораторія Lonvi Biosciences, розташована в місті Шеньчжень, яка спеціалізується на розробці технологій для збільшення тривалості життя. 

Пальмова олія та рак: вчені встановили зв'язок
Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
