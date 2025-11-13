Головна Київ Новини
Суд змусив власника знести автостоянку на Троєщині та повернути землю громаді

Ірина Міллер
Автостоянку по вул. Оноре де Бальзака, 82А буде демонтовано за рішенням суду
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Ділянка вартістю майже 7 млн грн використовувалась для обслуговування та експлуатації автостоянки

Деснянська окружна прокуратура міста Києва через суд домоглася повернення столичній громаді земельної ділянки на Троєщині вартістю майже 7 млн грн. Крім того, суд зобов'язав товариство-відповідача знести самочинно збудовану на ній нерухомість. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Як зазначили у прокуратурі, мова йде про ділянку по вул. Оноре де Бальзака, 82А вартістю майже 7 млн грн, яка використовувалась товариством для обслуговування та експлуатації автостоянки.

Раніше Деснянська окружна прокуратура міста Києва через суд визнала незаконним та скасувала рішення Київської міської ради, яким поза процедурою земельних торгів цю землю передали товариству в оренду. Договір оренди також визнали недійсним.

«Попри наявність цього рішення суду, товариство продало самочинно збудовану на земельній ділянці нерухомість іншому підприємству. Директором обох товариств є одна й та сама людина», – зазначили у прокуратурі. 

Реагуючи на спробу відчуження майна, прокуратура звернулася до суду з позовом про усунення перешкод громаді у користуванні землею та розпорядженні нею шляхом знесення самочинно збудованого майна.

Постановою Господарського суду міста Києва позов прокуратури повністю задоволено.

Нагадаємо, суд арештував майно автомийки на Позняках, власник якої самовільно побудував її на захопленій комунальній земельній ділянці. 

Раніше столичні прокурори повідомили про підозру 46-річному ексголові товариства, яке самовільно захопило землі Жукова острова та зареєструвало на них неіснуючу нерухомість. 10% акцій у цьому товаристві належить Київській міській раді. 

