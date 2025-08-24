Головна Країна Політика
Президент нагородив Келлога орденом «За заслуги» І ступеня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Президент нагородив Келлога орденом «За заслуги» І ступеня
Спецпосланець Трампа долучився до урочистостей з нагоди Дня Незалежності
скріншот з трансляції Офісу президента

Зеленський подякував представнику Трампа за увагу до України

Глава України Володимир Зеленський відзначив спецпредставника президента США Кіта Келлога орденом «За заслуги» І ступеня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію Офісу президента.

Келлог взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності. Зеленський подякував йому та американському президенту Дональду Трампу за увагу до України, а також зусилля для наближення миру.

Орден «За заслуги» I, II, III ступеня – державна нагорода України для відзначення видатних заслуг громадян в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності. Варто зазначити, що таким самим орденом було нагороджено міністра оборони Швеції Пола Йонсона.

Знак ордена «За заслуги» І ступеня виготовляється зі срібла і має форму хреста із заокругленими кінцями, накладеного на медальйон із зображенням рослинного орнаменту. Сторони хреста покриті емаллю малинового кольору, пружки хреста – позолочені. З-під медальйона в напрямку сторін хреста розходяться пучки променів. Посередині хреста у вінку з дубової та лаврової гілок на блакитному фоні зображення малого державного герба України – тризуба. Вінок, тризуб, промені позолочені. Медальйон – з оксидованого срібла. Усі зображення рельєфні. До верхнього пучка променів прикріплюється кільце з вушком, крізь яке протягується стрічка для носіння на шиї.

Нагадаємо, спецпосланець Трампа долучився до урочистостей з нагоди Дня Незалежності. Також він візьме участь у молитовному сніданку та інших святкових заходах. Крім того, Кіт Келлог проведе зустрічі з лідерами, аби обговорити дипломатичні події.

Спецпредставник президента США по Україні Кіт Келлог є одним з головних лобістів українських інтересів у Білому домі. Келлог підтримує Україну вже багато років. Ще під час першої адміністрації Трампа, де він мав посаду радника президента США з національної безпеки, Келлог був серед «яструбів», які виступали за жорстку позицію щодо Росії. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Келлог критикував адміністрацію Джо Байдена за нерішучість у підтримці Києва та постійний страх перед міфічними «червоними лініями» Путіна.

Як відомо, через позицію РФ спеціального представника президента США Кіта Келлога не було включено до складу американської делегації, яка у п’ятницю, 15 серпня, проводила переговори в Алясці.

До слова, зміна позиції президента США Дональда Трампа щодо Російської Федерації став результатом багатомісячних зусиль спецпредставника Кіта Келлога і держсекретаря Марко Рубіо, які намагалися підштовхнути Трампа до більш жорсткого ставлення до Москви.

