Російська модель хотіла потрапити в Україну, а отримала заборону на три роки

Росіянка прилетіла в Україну «з приватною метою»

Російська модель та акторка отримала заборону на в’їзд до України протягом трьох років за незаконне відвідування окупованого Криму.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

Росіянка прилетіла в аеропорт «Бориспіль» «з приватною метою».

«У ході оформлення прикордонники встановили, що жінка неодноразово порушувала українське законодавство, адже незаконно відвідувала АР Крим. На тимчасово окуповану Росією територію України вона в’їжджала для відпочинку – і автівкою через Керченський міст, і авіарейсом», – йдеться у повідомленні.

Росіянці заборонили в’їзд до України на три роки. За даними ЗМІ, під заборону потрапила модель Олена Галіцина.

Нагадаємо, на днях до України не впустили заслужену артистку Росії, що летіла у Київ на зйомки.

Минулого місяця у «Борисполі» в Україну не впустили російську акторку Глафіру Тарханову, яка торік знімалася на окупованому півострові.

Раніше прикордонники не пустили в Україну соліста гурту «Песняры».

До слова, восени до України не пустили російського актора театру і кіно Кирила Гребенщикова. Він також незаконно відвідував окупований Крим.

5 грудня 2020 року в аеропорту «Бориспіль» під час оформлення пасажирів авіарейсу з Туреччини, прикордонники заборонили в’їзд в Україну відомому російському музиканту Петру Мамонову та ще одній громадянці РФ.

29 січня Міністерство культури та інформполітики внесло п'ятьох російських артистів до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці. До переліку потрапили громадяни РФ Ольгу Кормухіну, Ольгу Засульську, Ігоря Саруханова, Дениса Клявера та Марка Тишмана.