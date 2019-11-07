На світлофорі на бульварі Дружби народів КамАЗ протаранив легковушку (відео)



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ДТП сталася на бульварі Дружби народів Фото: скріншот відео

Обставини ДТП встановлює поліція

Сьогодні, 7 листопада, вранці на бульварі Дружби народів у Києві сталася ДТП за участі вантажівки і легкового автомобіля.

Аварія трапилася на світлофорі. Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

Легковик зупинився на сигнал світлофора, а КамАЗ вдарив його ззаду. Ймовірно, водій вантажівки пізно помітив автівку, що стояла попереду, почав гальмувати, але зіткнення уникнути не вдалося.

На місці працює поліція, яка встановлює деталі події.

Як повідомлялося, ввечері 6 листопада на вул. Братиславськійу Дніпровському районі Києва сталася масова ДТП за участі 8 автомобілів. У вантажівки МАЗ відмовили гальма, через що вона почала трощити автомобілі на своєму шляху