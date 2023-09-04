У Києві буде перейменовано 11 закладів освіти та культури: оприлюднено список

Після прийняття рішень на пленарному засіданні Ради, низку закладів, назви яких пов'язані з Росією або її сателітами, перейменують

Комісія з питань культури, туризму та суспільних комунікацій розглянула перейменування п’яти бібліотек, п’яти шкіл та однієї музичної школи в Києві

У Києві перейменують низку закладів, назви яких пов'язані з Росією або її сателітами. Про це повідомила депутатка Київської міської ради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха.

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У Києві перейменують низку навчальних закладів, назви яких пов'язані із Російською Федерацією або її сателітами фото: скріншот

«Наша комісія розглянула перейменування п’яти бібліотек, п’яти шкіл та однієї музичної школи в Києві. Ініціаторами перейменувань є трудові колективи. Одні звертаються з ініціативою відмовитись від раніше присвоєних імен, інші ж пропонують перейменувати заклади на честь видатних українців або ж назв історичної місцевості», – йдеться в дописі.

Після прийняття цих рішень на пленарному засіданні відбудуться наступні зміни:

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Центральна районна бібліотека ім. М.О. Некрасова у Голосіївському районі стане Центральною районною бібліотекою «Голосіївська»;

Центральна районна бібліотека ім. Ф. Достоєвського у Солом’янському районі буде Центральною районною бібліотекою імені Григорія Сковороди;

Бібліотека сімейного читання ім. М. Лермонтова перейменують на Бібліотеку сімейного читання імені Ігоря Шамо;

Публічна бібліотека ім. О. Новикова-Прибоя стане Публічною бібліотекою імені Михайла Слабошпицького.

Зокрема, Київська дитяча музична школа №14 матиме ім’я Юрія Щуровського замість Дмитра Кобалевського.

Також позбавляться російсько-радянських маркерів середні загальноосвітні школи №13, 134, 181, 47, 195, бібліотека-філія сімейного читання «Чапаєвка» не буде більше Чапаєвкою.

Усі 11 пропозицій щодо перейменувань пройшли громадське обговорення та підтримані Комісією з питань найменувань та Комісією з питань культури, туризму і суспільних комунікацій.

Нагадаємо, у столиці триває процес перейменування 11 закладів загальної середньої та мистецької освіти, назви яких пов’язані з Росією або її сателітами.

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