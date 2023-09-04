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У Києві буде перейменовано навчальні заклади, назви яких пов’язані з РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві буде перейменовано навчальні заклади, назви яких пов’язані з РФ
Деякі школи Києва досі носять назви радянських лідерів
фото з відкритих джерел

11 пропозицій щодо перейменувань пройшли громадське обговорення, а також їх підтримала комісія з питань найменувань

У столиці триває процес перейменування 11 закладів загальної середньої та мистецької освіти, назви яких пов’язані з Росією або її сателітами. Про це повідомляє пресслужба Київради.

Як зазначила депутатка Київської міської ради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха, перейменування шкіл, бібліотек, музичних та художніх шкіл також є важливою складовою процесу декомунізації та деколонізації у столиці.

«В умовах сьогодення набувають особливої актуальності питання збереження національної пам’яті та відновлення історичної справедливості. Саме тому необхідно позбутись усіх тих назв та наративів, які століттями нам нав’язувала країна-агресор», – пояснила Муха.

Окремі трудові колективи звертаються з ініціативою відмовитись від раніше присвоєних імен осіб, які пов'язані з Росією, в назві відповідного закладу. Інші ж пропонують перейменувати заклади на честь відомих українців або ж назви історичної місцевості.

Депутатка додала, що всі 11 пропозицій щодо перейменувань пройшли громадське обговорення, а також їх підтримала комісія з питань найменувань.

Нагадаємо, 1 серпня в Києві завершили встановлення тризуба на щиті монумента «Батьківщини-матері».

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Теги: декомунізація метро монумент Київ школа

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