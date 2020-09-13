У Києві через аварію немає води в одному з районів: список адрес



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У Києві через аварію немає води в одному з районів

Автоцистерни з питною водою чергують за адресами: вулиця Вадима Гетьмана, 36 та вул. Вадима Гетьмана, 38

У Солом'янському районі Києва сталося пошкодження трубопроводу. У зв'язку з аварією води немає на двох вулицях.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

Водопостачання, зокрема, відсутній за наступними адресами:

вул. Вадима Гетьмана, 36, 38;

вул. Тупикова, 31/2, 27, 29.

«Орієнтовний термін виконання робіт – 1 добу. Автоцистерни з питною водою чергують за адресами: вулиця Вадима Гетьмана, 36 та вул. Вадима Гетьмана, 38», – додали у КМДА.

Нагадаємо, що масштабні роботи із заміни тепломереж проводяться на Теремках, Виноградарі, Троєщині та в центральній частині міста.

Як повідомлялося, 5 серпня на проспекті Перемоги біля шляхопроводу на Повітрофлотському проспекті стався прорив трубопроводу, у результаті якого утворився десятиметровий фонтан води.