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    У Києві через аварію немає води в одному з районів: список адрес

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    У Києві через аварію немає води в одному з районів - У Києві через аварію немає води в одному з районів: список адрес
    У Києві через аварію немає води в одному з районів

    Автоцистерни з питною водою чергують за адресами: вулиця Вадима Гетьмана, 36 та вул. Вадима Гетьмана, 38

    У Солом'янському районі Києва сталося пошкодження трубопроводу. У зв'язку з аварією води немає на двох вулицях.

    Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

    Водопостачання, зокрема, відсутній за наступними адресами:

    • вул. Вадима Гетьмана, 36, 38;
    • вул. Тупикова, 31/2, 27, 29.

    «Орієнтовний термін виконання робіт – 1 добу. Автоцистерни з питною водою чергують за адресами: вулиця Вадима Гетьмана, 36 та вул. Вадима Гетьмана, 38», – додали у КМДА.

    Нагадаємо, що масштабні роботи із заміни тепломереж проводяться на Теремках, Виноградарі, Троєщині та в центральній частині міста.

    Як повідомлялося, 5 серпня на проспекті Перемоги біля шляхопроводу на Повітрофлотському проспекті стався прорив трубопроводу, у результаті якого утворився десятиметровий фонтан води.

    аварія КМДА водопостачання вулиця
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