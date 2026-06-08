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«Щиро любила малечу»: у ДТП на Караваєвих дачах загинула вихователька дитсадка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Щиро любила малечу»: у ДТП на Караваєвих дачах загинула вихователька дитсадка
Виховательку згадують як добру, щиру та чуйну людину, яку поважали колеги й любили діти
фото: дитячий садок 350/Facebook

У загиблої жінки залишилися син з особливими потребами та літні батьки

Серед загиблих в ДТП на Караваєвих дачах у Києві була працівниця дитячого садка Ірина Лазарєва. Про її загибель повідомив колектив закладу дошкільної освіти в Facebook, інформує «Главком».

Виховательку згадують як добру, щиру та чуйну людину, яку поважали колеги й любили діти. У дитсадку зазначили, що її смерть стала втратою для колективу.

Ірина Лазарєва загинула в ДТП на Караваєвих дачах
Ірина Лазарєва загинула в ДТП на Караваєвих дачах
фото: Наташа Березій/Facebook

Про Ірину також розповіла мама однієї з вихованок садочка Наталія Березій. За її словами, жінка була людиною, яка щодня дарувала дітям турботу та відчуття безпеки.

«Вона щиро любила малечу. Це було відчутно в усьому – у погляді, голосі та щоденній турботі про дітей», – написала вона і додала, що у загиблої Ірини залишилися син з особливими потребами та літні батьки.

Перехід, де сталася трагедія
Перехід, де сталася трагедія
фото: Наташа Березій/Facebook

Нагадаємо, 5 червня близько 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського в Солом’янському районі Києва автомобіль Mercedes-Benz C300 на великій швидкості злетів з дороги та в'їхав у підземний пішохідний перехід. Унаслідок аварії загинули четверо людей: двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець Григорій Глушич. Ще троє людей дістали травми. Серед загиблих були двоє поліцейських Солом’янського управління поліції – 24-річний старший лейтенант Дмитро Бондарчук та 21-річний лейтенант Денис Будченко. На момент аварії вони перебували при виконанні службових обов’язків.

За кермом перебував 49-річний житель Херсонської області. Як відомо, водієм Mercedes-Benz є Павло Плєшивцев 1976 року народження – мешканець Херсонщини і керівник громади євангельських християн-баптистів «Церква села Підстепне». 

За даними слідства, він не впорався з керуванням. Водій отримав травми та був госпіталізований. На момент ДТП чоловік був тверезим, розповіли в Офісі генпрокурора.

Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Після аварії стало відомо, що за автомобілем Mercedes-Benz C300 зафіксовано 39 порушень правил дорожнього руху, більшість із яких стосувалися перевищення швидкості. Лише протягом 2025 року водія п’ять разів притягували до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості та ще п’ять разів – за інші порушення ПДР. Також у березні 2026 року за його участі сталася ДТП без потерпілих.

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Теги: ДТП Київ

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