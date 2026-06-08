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Державі повернуто ще 10 га лісу на Київщині, пов’язаного з Медведчуком

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Державі повернуто ще 10 га лісу на Київщині, пов’язаного з Медведчуком
Обов’язкове рішення Кабінету Міністрів України щодо вилучення земель лісогосподарського призначення не приймалося, що є порушенням вимог чинного на той час земельного та лісового законодавства
фото: Київська обласна прокуратура

Право державної власності на ці земельні ділянки офіційно зареєстрували 3 червня 2026 року

У власність держави повернуто 10 гектарів земель лісогосподарського призначення в Обухівському районі Київщини. Ці ділянки понад 20 років перебували у незаконному користуванні компаній, пов’язаних із екснардепом Віктором Медведчуком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну прокуратуру.

Прокурори встановили, що у 2004 році посадові особи Київської обласної державної адміністрації та Обухівської районної державної адміністрації незаконно вивели ці землі з державної власності та передали їх приватним структурам повʼязаним з Віктором Медведчуком, який тоді очолював апарат президента України. При цьому обов’язкове рішення Кабінету Міністрів України щодо вилучення земель лісогосподарського призначення не приймалося, що є порушенням вимог чинного на той час земельного та лісового законодавства.

Право державної власності на ці земельні ділянки офіційно зареєстрували 3 червня 2026 року.

Це не перше повернення активів екснардепа на Київщині:

  • У січні 2026 року державі повернули сусідню лісову ділянку площею 24 га, яка належала компанії дружини Медведчука.
  • У березні 2026 прокуратура забезпечила повернення ще 9,5 гектара лісу на території Циблівської громади Бориспільського району. Ці землі тривалий час перебували у користуванні приватних компаній, пов’язаних із Віктором Медведчуком та колишнім міністром доходів і зборів часів Януковича Олександром Клименком.

У відомстві наголосили, що послідовна робота щодо повернення державі незаконно відчужених лісових земель та майна триває.

«Главком» писав, що російська компанія, засновницею якої є фірма дружини Віктора Медведчука, а керує його донька Дарья, володіє чотирма земельними ділянками та величезним будинком в елітному котеджному поселенні на Рубльовці під Москвою. Зазначається, що маєток записаний на російську компанію «Алмирида Инвестментс». Нею з лютого 2026 року володіє АО «Ренессанс» (його власниця – колишня українська телеведуча Оксана Марченко). Генеральною директоркою «Алмирида Инвестментс» є 21-річна Дарья Марченко – донька Віктора Медведчука і похресниця російського диктатора Володимира Путіна.

 

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Теги: Віктор Медведчук суд Київщина ліс

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