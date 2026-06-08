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Поліція шукає двох жінок, які переховувалися у підвалі дитсадка в окупованій Бучі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліція шукає двох жінок, які переховувалися у підвалі дитсадка в окупованій Бучі
Під час окупації Бучі жінки переховувалися у підвалі дитячого садка №6 «Яблунька»
фото: Бучанька міська рада

Слідчі розшукують самих жінок, їхніх родичів або людей, які можуть повідомити про їхнє місцеперебування

Правоохоронці встановлюють особи двох жінок, які перебували у Бучі під час російської окупації міста у 2022 році. Вони можуть бути важливими свідками у справах щодо воєнних злочинів.
Про це повідомили у Бучанській міській раді, інформує «Главком».

Зазначається, що під час окупації Бучі жінки переховувалися у підвалі дитячого садка №6 «Яблунька».

Наразі слідчі розшукують самих жінок, їхніх родичів або людей, які можуть повідомити про їхнє місцеперебування. Отримані свідчення необхідні для документування злочинів, скоєних російськими військовими під час окупації Київщини.

Правоохоронці закликають усіх, кому відома будь-яка інформація про цих жінок, звернутися за телефоном: 050 824 58 90.

Нагадаємо, Буча перебувала в окупації 33 дні. Російські окупанти на важкій техніці потрапили до Бучі зранку 27 лютого, того ж дня ракета потрапила у житловий будинок, а міський голова Анатолій Федорук повідомив про перших загиблих. Росіяни залишили місто 31 березня 2022 року. 24 березня президент Володимир Зеленський присвоїв Бучі почесну відзнаку «Місто-герой України», відзначивши подвиг, масовий героїзм та стійкість громадян, виявлених при відсічі збройній агресії Російської Федерації.

Увечері 2 квітня у Міністерстві оборони офіційно сповістили, що усі населені пункти Київської області звільнили від російських військових.

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Теги: окупанти війна Київщина Буча окупація

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