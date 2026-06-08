У Києві через зливу затопило вулицю Академіка Кухаря, рух ускладнено (відео)

Підтоплення на вулиці Академіка Кухаря після зливи 8 червня 2026 року

Жителів столиці закликають бути максимально уважними за кермом та за можливості оминати вказану ділянку дороги

У Києві через сильну зливу рух транспорту на вулиці Академіка Кухаря ускладнений в обох напрямках. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького та повідомлення КМДА.

За словами Білошицького, через значні опади підтопило проїжджу частину на вулиці Академіка Кухаря.

«У зв'язку зі значними опадами відбулося підтоплення проїжджої частини на вулиці Академіка Кухаря, рух транспорту ускладнений в обох напрямках», – повідомив він.

У патрульній поліції закликали водіїв враховувати ситуацію під час планування маршрутів.

На оприлюднених у мережі кадрах видно, що вулиця повністю пішла під воду. Великі вантажівки та маршрутні таксі змушені ледь просуватися затопленою дорогою, тоді як легкові автомобілі взагалі опинилися у пастці. Зокрема, одне з авто чорного кольору повністю загрузло колесами у воді та зупинилося – ймовірно, водій потрапив у приховану під водою дорожню яму.

Комунальні служби та правоохоронці закликають містян бути максимально уважними за кермом та за можливості оминати вказану ділянку дороги.

Як попереджав Український гідрометцентр, до кінця дня 8 червня в Києві та Київській області очікуються грози та значний дощ (І рівень небезпечності, жовтий). Як повідомили у КМДА, при підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19.

Нагадаємо, 6 червня Київ та Київську область накрила сильна злива. Негода також дісталася Вінниці, де затопило вулиці.

Як повідомлялося, 8 червня в Україні хмарно з проясненнями, у північних та центральних областях значні дощі, вдень на Лівобережжі грози з градом і шквалами. За попередніми прогнозами синоптиків у понеділок, 8 червня, у Києві хмарно з проясненнями, очікується помірний, вдень місцями значний дощ. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура по області вночі 13–18°, вдень 20–25°; у Києві вночі 16–18°, вдень 20–22°.