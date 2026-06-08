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На Київщині затримано жінку з інвалідністю, яка пропонувала ухилянтам «шлюб» за 50 тис. євро

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщині затримано жінку з інвалідністю, яка пропонувала ухилянтам «шлюб» за 50 тис. євро
Підозрюваній загрожує до дев'яти років позбавлення волі
фото: Національна поліція України

Після подання заяви про державну реєстрацію шлюбу до ЦНАПу правоохоронці затримали «наречену»

Мешканка Білоцерківщини, яка є особою з інвалідністю, організувала незаконну схему виїзду військовозобов'язаних за кордон України. Підозрюваній загрожує до дев'яти років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Слідство встановило, що фігурантка пропонувала чоловікам укладати з нею фіктивні шлюби, що надалі надавало їм можливість безперешкодно перетинати державний кордон у статусі супроводжуючих осіб. Вказані «послуги» жінка оцінила в 50 тис. євро.

Після подання заяви про державну реєстрацію шлюбу до Центру надання адміністративних послуг правоохоронці затримали зловмисницю в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили про підозру жінці за фактом організації незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України та надання неправомірної вигоди службовим особам (ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України).

У суді фігурантці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Львові правоохоронці викрили та затримали батька та сина, які налагодили незаконний канал переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон. За даними джерел «Главкому» у правоохоронних органах, затриманими є колишній депутат Мацошинської сільської ради Роман Бутляр та його син Богдан. За даними слідства, у лютому цього року 66-річний ексдепутат разом із своїм 46-річним сином, який є приватним підприємцем, розробили план нелегального заробітку на ухилянтах.

«Главком» писав, що у столиці винесли суворий вирок керівнику благодійної організації, який налагодив схему нелегального переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Свої «послуги» зловмисник оцінив у $12 тис., проте замість заробітку отримав реальний тюремний термін із конфіскацією майна. Слідство встановило, що влітку 2023 року обвинувачений познайомився з киянином, який шукав спосіб виїхати за межі України до своєї матері. Фігурант одразу запевнив чоловіка, що має змогу внести його до системи під виглядом волонтера від власного благодійного фонду.

Також правоохоронці викрили на Дніпропетровщині двох сестер-близнючок, яких підозрюють в організації незаконної схеми допомоги військовозобов'язаним чоловікам в ухиленні від мобілізації. За даними слідства, жінки за винагороду допомагали оформлювати фіктивну інвалідність, яка надалі давала підстави для виїзду за кордон. 

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Теги: слідство Київщина поліція послуги кордон ухилянти

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