Киянин передав метадон обвинуваченому просто в залі суду: справу скеровано до суду

Обвинувачений у підпалі автівок ЗСУ спробував поспіхом проковтнути таблетки

У Києві перед судом постане чоловік, який просто у залі суду намагався передати метадон та сильнодійні ліки обвинуваченому в підпалі автомобілів ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Зазначається, що обвинувачений у травні як вільний слухач прийшов на засідання Дарницького районного суду міста Києва, де розглядається справа його знайомого, обвинуваченого у підпалі автомобілів військових Збройних сил України.

«Із собою чоловік приніс пластикову баночку з таблетками, яку передав арештанту. Коли конвой побачив, обвинувачений у підпалі автівок спробував поспіхом проковтнути таблетки», – повідомили у прокуратурі.

Таблетки на підлозі у залі суду фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Пляшка, у якій підозрюваний намагався передати пігулки фото: Київська міська прокуратура/Facebook

За результатами експертиз встановлено, що обвинувачений приніс у суд та передав знайомому таблетки метадону, димедролу та зопіклону, усе це речовини, обіг яких обмежено законом.

Прокурорами Дарницької окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 44-річного мешканця столиці скеровано до суду. Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 321 КК України.

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