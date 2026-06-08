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Киянин передав метадон обвинуваченому просто в залі суду: справу скеровано до суду

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Киянин передав метадон обвинуваченому просто в залі суду: справу скеровано до суду
Чоловік приніс заборонені препарати у залу суду
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Обвинувачений у підпалі автівок ЗСУ спробував поспіхом проковтнути таблетки

У Києві перед судом постане чоловік, який просто у залі суду намагався передати метадон та сильнодійні ліки обвинуваченому в підпалі автомобілів ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Зазначається, що обвинувачений у травні як вільний слухач прийшов на засідання Дарницького районного суду міста Києва, де розглядається справа його знайомого, обвинуваченого у підпалі автомобілів військових Збройних сил України.

«Із собою чоловік приніс пластикову баночку з таблетками, яку передав арештанту. Коли конвой побачив, обвинувачений у підпалі автівок спробував поспіхом проковтнути таблетки», – повідомили у прокуратурі. 

Таблетки на підлозі у залі суду
Таблетки на підлозі у залі суду
фото: Київська міська прокуратура/Facebook
Пляшка, у якій підозрюваний намагався передати пігулки
Пляшка, у якій підозрюваний намагався передати пігулки
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

За результатами експертиз встановлено, що обвинувачений приніс у суд та передав знайомому таблетки метадону, димедролу та зопіклону, усе це речовини, обіг яких обмежено законом.

Прокурорами Дарницької окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 44-річного мешканця столиці скеровано до суду. Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 321 КК України.

Нагадаємо, київська митниця знищила 58 кілограмів наркотичних і психотропних речовин, вилучених при спробах незаконного ввезення в Україну. Переважну частину знищених речовин виявили в міжнародних поштових та експрес-відправленнях. Частина – вилучена ще за часів роботи аеропортів «Бориспіль» і «Жуляни». Контрабандисти намагалися приховати заборонені речовини в повсякденних товарах: цукерках, шоколадках, жувальній гумці, насінні, таблетках і рідинах для електронних сигарет.

Раніше митники викрили чоловіка, який вигадав оригінальний спосіб перевезення наркотиків через митний кордон України.

Теги: Київ суд кримінал прокуратура наркотики

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