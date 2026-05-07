У Києві через пожежу біля Дарницької ТЕЦ зупинялися трамваї: подробиці від ДСНС

У районі Дарницької ТЕЦ у Києві спалахнула пожежа

Причиною надзвичайної події стало займання сміття, вогонь швидко перекинувся на розташовану поруч будівлю

Зранку у четвер, 7 травня, мешканці Лівобережжя столиці помітили густий чорний дим. Загоряння сталося у Деснянському районі на вулиці Гната Хоткевича, неподалік від Дарницької ТЕЦ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на 24 канал.

За інформацією речника ДСНС Павла Петрова, причиною надзвичайної події стало займання сміття. Вогонь швидко перекинувся на розташовану поруч будівлю. У соціальних мережах очевидці повідомляли, що йдеться про приміщення місцевої СТО.

У мережі припускають, що йдеться про займання місцевої СТО. Писали також про тимчасову зупинку трамваїв до метро Лісова, до місця події прямували пожежні машини.

За інформацією рятувальників, пошкоджена також автівка. Пожежу на площі близько 250 метрів вже локалізовано, до її гасіння залучили 25 працівників ДСНС.

Інформація про постраждалих наразі не надходила. Обставини та остаточні причини виникнення вогню встановлюватимуть фахівці.

Нагадаємо, на Закарпатті триває ліквідація масштабної лісової пожежі за допомогою авіації ДСНС. До гасіння задіяно 96 рятувальників та 22 одиниці техніки. На допомогу також прибули підрозділи з Львівської та Івано-Франківської областей, які разом залучили ще 59 рятувальників і 14 одиниць техніки.