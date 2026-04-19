Росія атакувала Чернігів безпілотниками, є постраждалі

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Росія атакувала Чернігів безпілотниками, є постраждалі
фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки у Чернігові пошкоджено будинки

Вночі 19 квітня російські терористи вдарили по Чернігову безпілотниками. Про це повідомив голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, пише «Главком».

За інформацією Брижинського, внаслідок російської атаки у Чернігові загорілися два приватних будинки і пошкоджено заклад освіти. 

Також Брижинський повідомив, що через удари росіян є постраждалі.

Як відомо, вночі 17 квітня російська окупаційна армія вдарила по Чернігову безпілотниками. Про це повідомив голова Чернігіської МВА Дмитро Брижинський.

За даними Брижинського, окупанти атакували критичні обʼєкти міста. На місці атак виникли пожежі.

Також 15 квітня російські війська здійснили атаку на важливий енергетичний об'єкт у Ніжинському районі Чернігівської області. 

У «Чернігівобленерго» повідомили, що внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження інфраструктури, що призвело до знеструмлення понад 5 тис. абонентів у Ніжинському районі.

Нагадаємо, через російську атаку 13 квітня на енергооб’єкт у Чернігівському районі понад 12 тис. абонентів залишилися без світла. Зазначається, що відновлювальні роботи розпочнуться після стабілізації безпекової ситуації.

До слова, російські окупаційні війська здійснили черговий терористичний акт, завдавши удару балістичною ракетою по промисловому об'єкту в Чернігові. За попередніми даними, внаслідок атаки загинула одна людина. 

Повідомляється, що повітряна тривога в області була оголошена миттєво через загрозу застосування балістичного озброєння з території РФ. Невдовзі після попередження у місті пролунав потужний вибух.

Росія атакувала Чернігів безпілотниками, є постраждалі
Росія атакувала Чернігів безпілотниками, є постраждалі
