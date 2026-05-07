Оголений на Хрещатику: правоохоронці встановили особу порушника та передали лікарям

Столичні поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності правопорушника, який гуляв центром столиці в оголеному вигляді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Повідомляється, що під час моніторингу інтернет-ресурсів правоохоронці виявили відео, на якому невідомий чоловік розгулював Хрещатиком без одягу. Відео події швидко поширилося в соціальних мережах.

Дільничні офіцери Шевченківського управління поліції встановили порушника та склали на нього адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство. Наразі матеріал скеровано до суду для ухвалення рішення.

Під час спілкування із правоохоронцями чоловік перебував у збудженому стані, тож в подальшому його передали лікарям для надання необхідної допомоги.

