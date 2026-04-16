Рух Південним мостом буде частково обмежено до 20 квітня (схема)

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Рух Південним мостом буде частково обмежено до 20 квітня (схема)
Південний міст – найвищий міст Києва (133 м) через Дніпро. Вантова споруда розташована у Голосіївському та Дарницькому районах
фото: Південний міст/Facebook

У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені

Із 17 до 20 квітня частково обмежуватимуть рух Південним мостом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтошляхміст».

Зазначається, що з 19:00 17 квітня і до 19:00 20 квітня працівники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці мосту в напрямку з правого на лівий берег річки Дніпро. На час робіт транспорт рухатиметься крайньою лівою смугою.

«У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені», – наголошується у повідомлені.

У комунальній корпорації «Київавтодор» перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

У столиці з 17 до 20 квітня частково обмежуватимуть рух Південним мостом (+схема)
У столиці з 17 до 20 квітня частково обмежуватимуть рух Південним мостом (+схема)
фото: КМДА

Нагадаємо, за підсумками технічної наради, що відбулася на початку березня 2026 року, підтверджено, що міст можна й надалі експлуатувати – за умови дотримання встановлених обмежень для транспорту. Але реконструкція обʼєкта, який є памʼяткою архітектури місцевого значення, необхідна.

26 ударів ножем та обрізаний ніс: киянина судитимуть за звіряче вбивство дядька
26 ударів ножем та обрізаний ніс: киянина судитимуть за звіряче вбивство дядька
Теракт у Броварах за вказівкою РФ: обрано запобіжний захід підозрюваним
Теракт у Броварах за вказівкою РФ: обрано запобіжний захід підозрюваним
Виробничий майданчик ДТЕК зазнав ушкоджень після нічної атаки РФ на Київ
Виробничий майданчик ДТЕК зазнав ушкоджень після нічної атаки РФ на Київ
Рух Південним мостом буде частково обмежено до 20 квітня (схема)
Рух Південним мостом буде частково обмежено до 20 квітня (схема)
Обстріл Києва: рятувальники демонтують потрощені балкони та вікна постраждалих будинків
Обстріл Києва: рятувальники демонтують потрощені балкони та вікна постраждалих будинків
Росія вбила восьмирічного Богдана, який мріяв про мир: щемливе відео з Черкас
Росія вбила восьмирічного Богдана, який мріяв про мир: щемливе відео з Черкас

