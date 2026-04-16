Рух Південним мостом буде частково обмежено до 20 квітня (схема)
У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені
Із 17 до 20 квітня частково обмежуватимуть рух Південним мостом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтошляхміст».
Зазначається, що з 19:00 17 квітня і до 19:00 20 квітня працівники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці мосту в напрямку з правого на лівий берег річки Дніпро. На час робіт транспорт рухатиметься крайньою лівою смугою.
«У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені», – наголошується у повідомлені.
У комунальній корпорації «Київавтодор» перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
Нагадаємо, за підсумками технічної наради, що відбулася на початку березня 2026 року, підтверджено, що міст можна й надалі експлуатувати – за умови дотримання встановлених обмежень для транспорту. Але реконструкція обʼєкта, який є памʼяткою архітектури місцевого значення, необхідна.
