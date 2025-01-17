Столичні автобуси і тролейбуси 18-19 січня курсуватимуть зі змінами: перелік маршрутів

18 січня буде внесено зміни в маршрути автобусів №№2, 39, 98,110 та тролейбуса № 34

У Києві цими вихідними, 18 та 19 січня, відбудуться традиційні продуктові вуличні ярмарки, у звязку з чим буде змінено окремі маршрути громадського транспорта. Про це повідомляє «Київпастранс».

Так, через заплановані продовольчі ярмарки на вул. Голосіївській, вул. Сержа Лифаря, вул. Йорданській, вул. Академіка Шалімова та вул. Татарській, 18 січня буде внесено зміни в маршрути автобусів №№2, 39, 98,110 та тролейбуса № 34, а 19 січня буде змінено рух автобусів на маршруті № 31.

З початку руху до закінчення ярмарків рух маршрутів буде організовано:

автобус № 2 від вул. Вахтанга Кікабідзе до просп. Відрадного за власним маршрутом, далі – бульв. Вацлава Гавела (без заїзду на просп. Відрадний, вул. Академіка Шалімова та вул. Академіка Стражеска) – вул. Віталія Скакуна, далі за власним маршрутом;

від вул. Вахтанга Кікабідзе до просп. Відрадного за власним маршрутом, далі – бульв. Вацлава Гавела (без заїзду на просп. Відрадний, вул. Академіка Шалімова та вул. Академіка Стражеска) – вул. Віталія Скакуна, далі за власним маршрутом; тролейбус № 34 від вул. Північної до просп. Степана Бандери;

від вул. Північної до просп. Степана Бандери; автобус № 39 в напрямку до вул. Ракетної буде організовано по трасі: просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною), в зворотному напрямку за власним маршрутом;

в напрямку до вул. Ракетної буде організовано по трасі: просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною), в зворотному напрямку за власним маршрутом; автобус № 98 по трасі: вул. Радунська – вул. Будищанська – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. Олександри Екстер – просп. Червоної Калини – вул. Сержа Лифаря – вул. Пухівська – ТЕЦ-6;

по трасі: вул. Радунська – вул. Будищанська – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. Олександри Екстер – просп. Червоної Калини – вул. Сержа Лифаря – вул. Пухівська – ТЕЦ-6; автобус № 110 по трасі: вул. Радунська (в зворотному напрямку – вул. Радунська – вул. Лісківська – вул. Милославська) – вул. Градинська – вул. Оноре де Бальзака парна сторона (в зворотному напрямку - непарна сторона) – вул. Олександри Екстер – просп. Червоної Калини – вул. Сержа Лифаря – вул. Миколи Закревського, далі за власним маршрутом до ст. м. «Площа Українських Героїв»;

по трасі: вул. Радунська (в зворотному напрямку – вул. Радунська – вул. Лісківська – вул. Милославська) – вул. Градинська – вул. Оноре де Бальзака парна сторона (в зворотному напрямку - непарна сторона) – вул. Олександри Екстер – просп. Червоної Калини – вул. Сержа Лифаря – вул. Миколи Закревського, далі за власним маршрутом до ст. м. «Площа Українських Героїв»; автобус № 31 по трасі: ст. м. «Політехнічний інститут» - просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська– вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Князя Володимира Мономаха – вул. Татарська.

Нагадаємо, цього тижня, з 14 до 19 січня, в Києві проходять продуктові сільськогосподарські ярмарки. Ознайомитися з графіком та розташуванням базарів можна за посиланням.