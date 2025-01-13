Із 13 до 24 січня змінено маршрути кількох столичних трамваїв: схема руху

У вихідні дні трамваї рухатимуться за звичним маршрутом

Зміни пов’язані з ремонтом трамвайних колій на вул. Кирилівській

Із 13 до 24 січня, крім вихідних днів, у Києві змінено маршрути трамваї №№ 11, 12, 16, 19. Про це повідомляє КП «Київпастранс».

Зокрема, в будні дні, з 10:00 до 17:00, рух трамваїв буде організовано:

маршрути №№ 11, 12, 16 – відповідно від вул. Йорданської, Пущі-Водиці та ст. м. «Героїв Дніпра» до вул. Семена Скляренка;

маршрут № 19 – від Контрактової площі до зупинки Стадіон «Спартак».

Схема зміненої ділянки шляху слідування трамвайних маршрутів №№ 11, 12, 16 інфографіка: КП «Київпастранс»

Схема трамвайного маршруту №19 інфографіка: КП «Київпастранс»

Повідомляється, що зміни пов’язані з ремонтом трамвайних колій на вул. Кирилівській.