Головна Київ Новини
search button user button menu button

Із 13 до 24 січня змінено маршрути кількох столичних трамваїв: схема руху

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Із 13 до 24 січня змінено маршрути кількох столичних трамваїв: схема руху
У вихідні дні трамваї рухатимуться за звичним маршрутом
фото: КП «Київпастранс», Facebook

Зміни пов’язані з ремонтом трамвайних колій на вул. Кирилівській

Із 13 до 24 січня, крім вихідних днів, у Києві змінено маршрути трамваї №№ 11, 12, 16, 19. Про це повідомляє КП «Київпастранс».

Зокрема, в будні дні, з 10:00 до 17:00, рух трамваїв буде організовано:

  • маршрути №№ 11, 12, 16 – відповідно від вул. Йорданської, Пущі-Водиці та ст. м. «Героїв Дніпра» до вул. Семена Скляренка;
  • маршрут № 19 – від Контрактової площі до зупинки Стадіон «Спартак».
Схема зміненої ділянки шляху слідування трамвайних маршрутів №№ 11, 12, 16
Схема зміненої ділянки шляху слідування трамвайних маршрутів №№ 11, 12, 16
інфографіка: КП «Київпастранс»
Схема трамвайного маршруту №19
Схема трамвайного маршруту №19
інфографіка: КП «Київпастранс»

Повідомляється, що зміни пов’язані з ремонтом трамвайних колій на вул. Кирилівській. 

Теги: Київ транспорт Київпастранс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Подорож на ретро-потягу у Львові триватиме близько години, у Києві – півтори години
«Укрзалізниця» запускає «магічний експрес» у Києві та Львові
21 грудня, 2024, 02:20
З 2022 року столичному посадовцю нараховано майже 300 тис. грн соціальної підтримки як для людини з інвалідністю
Правоохоронці викрили очільника департаменту КМДА на фейковій інвалідності
27 грудня, 2024, 15:11
Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі
Перед судом постане киянин, який вкрав з рахунку сироти стипендію
18 грудня, 2024, 04:57
Зранку 20 грудня Росія здійснила ракетну атаку на Київ
Вибиті вікна, посічені стіни: костел Святого Миколая у Києві постраждав через обстріл
20 грудня, 2024, 11:12
Лісовий заявив, що як міністр не має права втручатися в автономність КНУ, але має право висловити свою оцінку
Скандал із висловлюваннями професора Василенка: реакція міністра освіти
24 грудня, 2024, 20:19
Хоча якість життя в Сінгапурі висока, вартість життя тут також відповідна
У Сінгапурі подвоїлася кількість довгожителів: відомі причини
25 грудня, 2024, 05:17
РФ атакує Київ дронами 1 січня: зруйновано два поверхи у будинку на Печерську
РФ атакує Київ дронами 1 січня: зруйновано два поверхи у будинку на Печерську
1 сiчня, 08:21
Рішення про те що громадський транспорт не функціонує під час тривоги ухвалила Рада оборони
Громадський транспорт їздитиме під час тривоги? Столична влада анонсувала зміни
7 сiчня, 10:20
Рятувальники загасили пожежу
У Дарницькому районі столиці через атаку «Шахеда» загорівся будинок
3 сiчня, 05:58

Новини

Терен розповів, як зірвалася його зустріч із Кличком
Терен розповів, як зірвалася його зустріч із Кличком
Якість повітря у столиці нормалізувалася: деталі від КМДА
Якість повітря у столиці нормалізувалася: деталі від КМДА
Із 13 до 24 січня змінено маршрути кількох столичних трамваїв: схема руху
Із 13 до 24 січня змінено маршрути кількох столичних трамваїв: схема руху
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області
Скандал із мажорами в Києві: поліція знайшла у них вдома зброю та набої
Скандал із мажорами в Києві: поліція знайшла у них вдома зброю та набої
У Києві повітряна тривога тривала шість хвилин
У Києві повітряна тривога тривала шість хвилин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 січня: ситуація на фронті
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 січня 2025
22K
МСЕК-скандали отримують розв’язку. На Черкащині прокурор втратив групу інвалідності
17K
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Відстань до фронту різко скоротилася: влада Дніпропетровщини повідомила про небезпеку
12K
У ресторані в Чехії прогримів потужних вибух: шестеро загиблих

Новини

Без опадів, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Сьогодні, 06:00
Атака на Запоріжжя і Суми: головне за ніч
Сьогодні, 05:40
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
На Рівненщині 14-річний мотоцикліст збив насмерть пішохода
Вчора, 14:58
Українські військові знищили ще один командний пункт росіян на Донеччині
Вчора, 14:40
ЗСУ пояснили, чому росіяни хочуть обійти Покровськ та Мирноград
Вчора, 13:16

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua