Головна Київ Новини
search button user button menu button

Низка тролейбусів і автобусів у Києві затримується через наслідки ранкової атаки

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Низка тролейбусів і автобусів у Києві затримується через наслідки ранкової атаки
Внаслідок ранкової атаки на Київ декількох районах Києва зафіксовано падіння уламків
фото: КМВА

20 грудня, близько 07:00 ранку, збройні сили РФ нанесли комбінований ракетний удар по Києву

У Києві через перекриття руху на вулицях Антоновича та Юрія Іллєнка затримується низка тролейбусів і автобусів. Про це повідомляє Київська  міська державна адміністрація. 

Унаслідок ранкової ворожої атаки затримується рух:

  • тролейбусів №№ 19, 31 та автобусів №№ 20, 25 на вул. Антоновича в напрямку вул. Івана Федорова;
  • тролейбусів №№ 6, 16, 18, 19, 33, 35 та автобусів № 50 на вул. Юрія Іллєнка в напрямку ст. м. «Лук’янівська».

Слідкуйте за змінами руху громадського транспорту можна в Telegram-каналі Зміни руху | Київпастранс.

Нагадаємо, внаслідок ранкової атаки на Київ декількох районах Києва зафіксовано падіння уламків, як наслідок: палають авто, є пошкодження будівель.

Так, сьогодні, 20 грудня, близько 07:00 ранку, збройні сили РФ нанесли комбінований ракетний удар по Києву. Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети «Кинджал» з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Всього було випущено вісім ракет. Внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків у трьох районах міста.

Читайте також:

Теги: Київпастранс балістичні ракети Кинджал Київ транспорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Меморіал на честь загиблих військових у російсько-українській війні на Майдані незалежності у Києві
На Майдані Незалежності чоловік пошкодив прапори та фото полеглих військових
15 грудня, 17:57
Стало відомо, чи буде Київ підвищувати тарифи на ЖКГ та громадський транспорт у 2025 році
Стало відомо, чи буде Київ підвищувати тарифи на ЖКГ та громадський транспорт у 2025 році
14 грудня, 01:32
На місці вже працює аварійна бригада «Київводоканалу»
У Соломʼянському районі столиці стався прорив трубопроводу, рух перекрито (відео)
7 грудня, 12:42
Організатори заходу скасували лекцію Сергія Чаплигіна
У Києво-Могилянській бізнес-школі розгорівся скандал щодо лекції відомого філософа
5 грудня, 16:50
За словами Лубінця, представник омбудсмена по Києву і Київській області не займається питаннями порушення мобілізації
Лубінець спростував заяву про викорінення «бусифікації» у Київській області
4 грудня, 22:11
Подільсько-Воскресенський міст будували 30 років
У Києві відкрито рух Подільсько-Воскресенським мостом, який будували десятки років (фото)
1 грудня, 12:18
Автобуси цих маршрутів працюватимуть у режимі дослідження пасажиропотоку
У Києві курсуватимуть два нових маршрути автобусів
27 листопада, 17:43
На честь захисників і захисниць, узагальнених образів і подій російсько-української війни найменовано 59 вулиць, площ і провулків, а також вісім парків і скверів Києва
Перейменування вулиць на честь загиблих військових: Київ призупинив прийом заяв
26 листопада, 18:34
Запобіжні заходи підозрюваним діятимуть до 21 січня 2025 року
Суд обрав запобіжні заходи підозрюваним у стрілянині в столичному готелі
25 листопада, 17:47

Новини

Ракетна атака РФ на столицю: кількість поранених та загиблих зросла (оновлено)
Ракетна атака РФ на столицю: кількість поранених та загиблих зросла (оновлено)
Сім побутових об'єктів на вул. Антоновича залишилися без газу: причина
Сім побутових об'єктів на вул. Антоновича залишилися без газу: причина
Низка тролейбусів і автобусів у Києві затримується через наслідки ранкової атаки
Низка тролейбусів і автобусів у Києві затримується через наслідки ранкової атаки
Атака на Київ: зафіксовано багато пошкоджень (оновлено)
Атака на Київ: зафіксовано багато пошкоджень (оновлено)
Нічна атака дронів. Надзвичайники ліквідували пожежу на Київщині
Нічна атака дронів. Надзвичайники ліквідували пожежу на Київщині
Масштабна повітряна тривога через атаку «Кинджалів» тривала більше години
Масштабна повітряна тривога через атаку «Кинджалів» тривала більше години

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
195K
Точно не Росія: Пентагон назвав найсильнішу армію світу
127K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 грудня: ситуація на фронті
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 грудня 2024
28K
Чехія може скасувати тимчасовий захист українців: названо умову
21K
Зеленський різко відреагував на пропозицію Путіна про «технологічну дуель»
15K
Нардепи Яременко та Порошенко ледь не побилися в парламенті (відео)

Новини

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua