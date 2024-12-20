Низка тролейбусів і автобусів у Києві затримується через наслідки ранкової атаки

20 грудня, близько 07:00 ранку, збройні сили РФ нанесли комбінований ракетний удар по Києву

У Києві через перекриття руху на вулицях Антоновича та Юрія Іллєнка затримується низка тролейбусів і автобусів. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Унаслідок ранкової ворожої атаки затримується рух:

тролейбусів №№ 19, 31 та автобусів №№ 20, 25 на вул. Антоновича в напрямку вул. Івана Федорова;

тролейбусів №№ 6, 16, 18, 19, 33, 35 та автобусів № 50 на вул. Юрія Іллєнка в напрямку ст. м. «Лук’янівська».

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Нагадаємо, внаслідок ранкової атаки на Київ декількох районах Києва зафіксовано падіння уламків, як наслідок: палають авто, є пошкодження будівель.

Так, сьогодні, 20 грудня, близько 07:00 ранку, збройні сили РФ нанесли комбінований ракетний удар по Києву. Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети «Кинджал» з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Всього було випущено вісім ракет. Внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків у трьох районах міста.