У Києві через ремонт на дорогах транспортний колапс



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На Дарницькій площі у четвер, 26 вересня, утворились значні затори

Розлючені кияни скаржаться на затори у соцмережах

У Києві через ремонт на дорогах транспортний колапс. Розлючені кияни скаржаться на затори у соцмережах.

Про це повідомляє Київ оперативний.

Зазначається, що на Дарницькій площі у четвер, 26 вересня, утворились значні затори.

«Водії скаржились, що багато хто порушує ПДР і поводиться «по-хамськи», - йдеться у повідомленні.

За словами очевидців, на місце викликали правоохоронців, втім, вони не приїхали. Щоправда, пізніше у коментарях інформацію спростували.

Користувачі обурено писати, що така ситуація спостерігається на площі вже тижнями, а то й місяцями.

«Шкода, але так вже другий тиждень, поки ремонтують дорогу... От чому літом не можна було там зробити ремонт, коли власники автотранспорту були у відпустках, коли менший потік автотранспорту був у столиці?», «Та це не лише сьогодні. Ще з минулого тижня це неподобство. У водіїв правила такі: «хто нагліший, той і має рацію», «Транспортний колапс останній місяць. Це просто треш. Перекладати асфальт, напевно, будуть ще до Нового року», – відзначили вони.

Як повідомлялося, Кличко пообіцяв, що Шулявський шляхопровід відкриють до кінця року.