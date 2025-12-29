Головна Київ Новини
У Києві відновлено теплопостачання для понад 3,5 тисяч будівель, роботи тривають

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві відновлено теплопостачання для понад 3,5 тисяч будівель, роботи тривають
Мобільні пересувні котельні підключено до низки медустанов
фото: «Київтеплоенерго»

Відновлювальні роботи тривають у посиленому режимі

Станом на вечір 28 грудня у Києві відновили теплопостачання для понад 3,5 тисяч житлових та інших будівель, які залишились без послуги внаслідок масованої атаки в ніч проти 27 грудня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

У КМДА заявляють, що за півтори доби відновили подачу тепла для майже 400 тисяч осель, які залишились без тепла через атаку.

«Відновлювальні роботи тривають у посиленому режимі, щоб повністю стабілізувати ситуацію», – зазначили в міській адміністрації.

На період ліквідації наслідків нічної атаки, щоб забезпечити теплом медичні заклади, комунальне підприємства «Київтеплоенерго» розгорнуло мобільні пересувні котельні. Котельні підключили до медустанов: Київської міської клінічної лікарні № 9, Київського міського пологового будинку № 1, Перинатального центру міста Києва, Київської міської клінічної лікарні № 2, Київської міської дитячої клінічної лікарні № 2 – та Київського пансіонату ветеранів праці.

Нагадаємо, масована атака ракетами та дронами, яку Росія здійснила 27 грудня, призвела до перебоїв з електро- та теплопостачанням у низці районів столиці. Щоб не залишити пацієнтів без обігріву, до роботи залучили автономне обладнання. Станом на ранок 28 грудня вдалося заживити критичну інфраструктуру та відновити електропостачання для більшості мешканців міста. Попри загальне відновлення, ситуація на Лівобережжі Києва залишається напруженою. Через серйозні пошкодження вузлових підстанцій мережі працюють на межі можливостей.

Київ опалення ракетна атака

