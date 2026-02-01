У Києві через відсутність світла люди перекривали шосе: що кажуть у поліції
Мешканці ледь не заблокували магістраль через відключення світла
У Києві через відсутність електрики мешканці перекрили Харківське шосе. Як інформує «Главком», про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
У мережі пишуть, що люди перекрили вулицю через затяжну відсутність електроенергії і нібито на Харківському шосе вже виникли великі затори. Також публікують фото, на яких видно людей на переході і формування затору з автотранспорту.
Тим часом, у поліції Києва спростували цю інформацію – перекриття дороги немає. Там додають, що мешканці дійсно мали такі наміри.
«Але після спілкування з співробітниками поліції рух автотранспорту було відновлено», – пояснили tsn.ua у поліції Києва.
Нагадаємо, кияни модернізували стару багатоповерхівку, і тепер під час відключень у них є світло та тепло.
Нагадаємо, у всіх районах столиці відновили водопостачання після аварійних відключень. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Водночас у місті ще залишаються проблеми з опаленням – без тепла наразі перебувають близько 2600 житлових будинків. За словами мера, комунальні служби та енергетики працюють у цілодобовому режимі, аби якомога швидше відновити теплопостачання в оселях киян.
