У Києві через відсутність світла люди перекривали шосе: що кажуть у поліції

У Києві через відсутність електрики мешканці перекрили Харківське шосе. Як інформує «Главком», про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

У мережі пишуть, що люди перекрили вулицю через затяжну відсутність електроенергії і нібито на Харківському шосе вже виникли великі затори. Також публікують фото, на яких видно людей на переході і формування затору з автотранспорту.

На Харківському шосе вже виникли значні затори, повідомляють місцеві пабліки.

Тим часом, у поліції Києва спростували цю інформацію – перекриття дороги немає. Там додають, що мешканці дійсно мали такі наміри.

«Але після спілкування з співробітниками поліції рух автотранспорту було відновлено», – пояснили tsn.ua у поліції Києва.

Нагадаємо, кияни модернізували стару багатоповерхівку, і тепер під час відключень у них є світло та тепло.

Нагадаємо, у всіх районах столиці відновили водопостачання після аварійних відключень. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Водночас у місті ще залишаються проблеми з опаленням – без тепла наразі перебувають близько 2600 житлових будинків. За словами мера, комунальні служби та енергетики працюють у цілодобовому режимі, аби якомога швидше відновити теплопостачання в оселях киян.