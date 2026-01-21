Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Як будуть вимикати світло 22 січня 2026 року? Дані «Укренерго»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Як будуть вимикати світло 22 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

22 січня 2026 року в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. «Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень.

Раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

Читайте також:

Теги: Укренерго відключення відключення світла електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці доручив «Укрзалізниці» імпортувати світло
«Укрзалізниця» розпочинає імпорт електроенергії
Сьогодні, 18:45
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 21 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Вчора, 19:57
Енергетики працюють над відновленням світла
РФ пошкодила п'ять важливих енергооб'єктів у Чернігівській області
19 сiчня, 11:58
У непрості часи Зібров рятується сімейним затишком
Зібров розповів, як переживає відключення світла у будинку під Києвом
17 сiчня, 17:20
На лівому березі столиці, а також в Голосіївському та Печерському районах діють екстрені відключення
У Києві 12 січня 2026 року відновлено електропостачання
12 сiчня, 19:00
У Києві через аварійне відключення світла зникли вода та тепло
У Києві через аварійне відключення світла зникли вода та тепло
10 сiчня, 12:59
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 9 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
8 сiчня, 17:33
Внаслідок атаки майже повністю знеструмленими залишилися Дніпропетровська та Запорізька області
Удар по енергетиці. «Укренерго» терміново звернулося мешканців Дніпропетровщини та Запоріжжя
8 сiчня, 00:03
Боргова криза створює найбільші ризики для стабільної роботи ринку електроенергії, додає Омельченко
Взаємна заборгованість в енергетиці перевищила 40 млрд грн – Центр Разумкова
25 грудня, 2025, 13:51

Події в Україні

Як будуть вимикати світло 22 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 22 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Керував відновлювальними роботами. «Укренерго» повідомило деталі загибелі Брехта
Керував відновлювальними роботами. «Укренерго» повідомило деталі загибелі Брехта
Загинув колишній очільник «Укренерго» Олексій Брехт
Загинув колишній очільник «Укренерго» Олексій Брехт
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд компенсувати громадам витрати на підвищення зарплат соцпрацівників
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд компенсувати громадам витрати на підвищення зарплат соцпрацівників
Уночі РФ атакувала енергооб’єкти у кількох регіонах: де найскладніша ситуація зі світлом
Уночі РФ атакувала енергооб’єкти у кількох регіонах: де найскладніша ситуація зі світлом
Окупанти атакували Україну «Іскандером» та дронами: як відпрацювала ППО
Окупанти атакували Україну «Іскандером» та дронами: як відпрацювала ППО

Новини

Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Сьогодні, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Сьогодні, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Сьогодні, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua