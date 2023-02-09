У Києві чоловік катував свою тримісячну доньку

Зараз життю дівчинки нічого не загрожує

Чоловік хотів викинути дівчинку з балкону квартири

У Києві затримано батька, який погрожував викинути з балкону квартири свою тримісячну доньку. Йому загрожує від трьох до шести років ув’язнення. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними слідчих, дитина знаходилася у квартирі з дідусем, бабусею та батьком. Матері у цей час в помешканні не було. Між родичами розпочався черговий конфлікт, під час якого зловмисник схопив дитину, вибіг на балкон та погрожував викинути її з вікна.

«Правохоронці, яким допоміг небайдужий громадянин, завадили такому вчинку чоловіка і врятували дівчинку. У подальшому поліцейські затримали горе-батька, 1977 року народження. Наразі з ним проводяться необхідні слідчі дії», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Працівники правоохоронних органів вилучили дівчинку з родини. Через неналежне виконання обов’язків по догляду за дитиною, зараз вирішується питання щодо позбавлення батьків їхніх батьківських прав.

«За даним фактом Святошинським управлінням поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 126-1 - домашнє насильство, ч. 1 ст. 127 - катування, ч. 1 ст. 129 - погроза вбивством Кримінального кодексу України. Під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. Санкція найбільш тяжкої статті передбачає ув’язнення від трьох до шести років», – зазначає пресслужба.

Нагадаємо, що на Київщині чоловік вбив та розчленував власного сина.

Раніше повідомлялося, що у місті Арциз Одеської області 48-річний чоловік спалив свою дружину, яку перед тим вбив. Її тіло знайшли тільки через місяць після розправи.