Убивство школярки Діани Хріненко у 2018 році: суд підтвердив довічне для вбивці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Убивство школярки Діани Хріненко у 2018 році: суд підтвердив довічне для вбивці
Діана Хріненко зникла ввечері, повертаючись додому після концерту до Дня Незалежності-2018
фото: Офіс генпрокурора

Захист намагався оскаржити рішення, однак саме під час апеляційного розгляду прокурори знову послідовно довели обґрунтованість покарання

Апеляційний суд підтвердив довічне ув’язнення для вбивці 16-річної Діани Хріненко. Це рішення стало фінальним у справі, яка з 2018 року залишалася однією з найрезонансніших на Кіровоградщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

«Останній дзвінок, у якому 16-річна Діана Хріненко встигла прошепотіти матері, що її вдарили, став початком тривалих пошуків і багаторічної боротьби за справедливість. Тепер крапку поставлено: апеляційний суд залишив у силі вирок першої інстанції, визнавши доказову базу прокурорів переконливою та послідовною. Це рішення стало фінальним у справі, яка з 2018 року залишалася однією з найрезонансніших на Кіровоградщині», – йдеться у повідомленні.

Діана Хріненко зникла ввечері, повертаючись додому після концерту до Дня Незалежності-2018. Засуджений, за даними слідства, поїхав за нею на своєму автомобілі. Вона встигла зателефонувати матері й сказати, що її вдарили, а після рік тиші. Пошуки не давали результатів, доки наприкінці березня 2019 року не знайшли її речі та останки тіла.

Під час розгляду справи прокурори дослідили відеодокази з місця виявлення тіла, що допомогло підтвердити маршрут руху та обставини злочину. Вже після вбивства засуджений виїхав за кордон, звідки був екстрадований до України для притягнення до відповідальності.

У суді прокурори детально відтворили маршрут Діани Хріненко, час руху, місце нападу та дії засудженого після злочину. Зібрані докази: експертизи, покази свідків, аналіз місцевості, документації щодо телефонних з’єднань та інші матеріали кримінального провадження в їх сукупності стали основою вироку про довічне позбавлення волі.

Захист намагався оскаржити рішення, однак саме під час апеляційного розгляду прокурори знову послідовно довели обґрунтованість покарання. Вони представили суду комплекс доказів, що підтверджують вину засудженого у вбивстві та замаху на зґвалтування. Апеляційний суд визнав доказову базу переконливою та такою, що не залишає підстав для зміни вироку.

