На Одещині рятувальники другий день дістають тіло чоловіка з колодязя: деталі трагедії (фото, відео)

Деякий час чоловік подавав ознаки життя

На Одещині у селі Маяки рятувальники другий день поспіль намагаються дістати загиблого чоловіка, який впав у 18-метровий колодязь. Про це повідомила керівник пресслужби Головного управління ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко.

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Вона нагадала, що повідомлення про те, що чоловік, 1993 р. н. впав у вузький глибокий колодязь, надійшло до служби «101» 20 березня. Зокрема, з’ясувалося, що людина впала у колодязь глибиною приблизно 18 м, а діаметром всього 40 см.

«Деякий час чоловік подавав ознаки життя, а коли перестав, у колодязь був спущений спеціальний дрон. За допомогою цього обладнання було з’ясовано, що людина вже непритомна», – розповіла Мартиненко.

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За її словами, всю ніч тривали рятувальні роботи, які проводяться за допомогою різної техніки, в тому числі екскаваторів. Станом на 9:00 відповідні роботи задля вилучення тіла все ще тривають.

Наразі правоохоронці встановлюють, яким чином людина опинилась у вузькій трубі. Очевидці розповіли правоохоронцям: бачили, що в тому місці стоїть чоловік, а потім раптово зникає.

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