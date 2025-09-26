Головна Світ Політика
Аеропорт в Данії знову закрили через дрони

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Аеропорт в Данії знову закрили через дрони
Аеропорт «Ольборг» у Данії
У поліції Копенгагена повідомили про сотні телефонних дзвінків від громадян, які стверджували, що бачили безпілотники

Повітряний простір над містом Ольборг був знову закрито опівночі, внаслідок чого всі авіарейси довелося перенаправити до інших аеропортів. Причиною стало те, що один із працівників помітив у небі об’єкт, який виглядав як дрон. Про цей інцидент повідомив данський телеканал TV 2, пише «Главком».

«Ми закрили простір о 23:40. Протягом усього дня ми працювали там у посиленому складі, і саме наш співробітник звернув увагу на підозрілий об’єкт», – пояснив черговий поліції Північної Ютландії Крістіан Тілстед.

Кореспондент TV 2 Расмус Танхольт у своєму сюжеті з місця події наголосив, що війна між Україною та Росією вже давно набула характеру «дронової війни». Він зазначив, що щодня військове керівництво приймає складне рішення: чи варто збивати ворожі апарати, чи ризики для цивільного населення є надто високими. На думку Танхольта, навіть країни з найбільшим досвідом не завжди збивають розвідувальні чи ударні дрони. Кореспондент вважає: «Росія знає, де розташовані наші літаки та як облаштовані аеропорти. Для них це, насамперед, провокація». Танхольт також висловив думку, що збити всі дрони неможливо: «Якщо ми це зробимо, Росія наступного разу надішле ще більше».

Тим часом, у поліції Копенгагена повідомили про сотні телефонних дзвінків від громадян, які стверджували, що бачили безпілотні літальні апарати. Черговий поліцейський Єспер Франдсен запевнив: «Ми ставимося до всіх повідомлень серйозно і намагаємося їх перевіряти. Зрозуміло, що після широкого висвітлення в медіа кількість звернень зростає». Він розповів, що свідкам ставлять низку уточнювальних запитань, щоб чітко відрізнити дрон від літака чи навіть яскравої зірки. Поліція продовжує закликати очевидців записувати підозрілі об’єкти на відео та надсилати ці матеріали для перевірки.

На тлі цих подій президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що мав розмову з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен і запевнив її у повній солідарності Франції. Макрон заявив, що «Франція готова надати допомогу в оцінці ситуації та посиленні безпеки данського неба після неодноразових появ невідомих дронів, які впливали навіть на роботу Копенгагенського аеропорту».

Нагадаємо, раніше аеропорт «Ольборг» на півночі Данії тимчасово припинив свою роботу через появу невідомих безпілотників у його повітряному просторі. 

До слова, російське посольство в Копенгагені назвало інцидент із проникненням безпілотників у повітряний простір Данії «зрежисованою провокацією» та відкинуло припущення про причетність РФ.

«Очевидно, що інциденти із зафіксованими порушеннями роботи данських аеропортів є зрежисованою провокацією. Безсумнівно, вона буде використана як привід для подальшої ескалації напруженості на користь сил, що всіма способами домагаються максимального затягування українського конфлікту та його розширення на інші країни», – йдеться у повідомленні.

