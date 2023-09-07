Київрада відзвітувала про рівень домашнього насильства в столиці

381 жінка та 56 чоловіків звернулися до Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству щодо домашнього насильства

Протягом серпня кількість звернень щодо домашнього насильства зросла майже на 6%

Протягом серпня на телефон довіри Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству надійшло 1486 звернень, із яких 437 – щодо домашнього насильства. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

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«Особливо гострою проблемою залишається домашнє насильство, цього місяця кількість звернень зросла майже на 6%. Щодо домашнього насильства надійшло 437 звернень. Від 381 жінки та 56 чоловіків», – повідомила Марина Хонда.

Також у серпні збільшилася кількість людей, які перебували в кімнатах кризового реагування та притулках.

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19 жінок, 15 дітей та один чоловік – у кімнатах кризового реагування.

сім жінок та п'ять дітей – у притулку.

Крім того, майже на 19% збільшився показник консультацій щодо домашнього насильства. Працівники мобільних бригад соціально-психологічної допомоги протягом місяця надали 114 консультацій.

«Попри постійно зростаючу статистику, усе більше киян та киянок не бояться звертатися по фахову допомогу. Це свідчить про те, що люди починають розуміти, що насильство – це не норма, і що вони не повинні терпіти його», – йдеться у повідомленні.

Заступниця голови КМДА наголосила на важливості не соромитися і звертатися до фахівців, якщо хтось відчуває погіршення самопочуття і потребує сторонньої допомоги.

Наголосимо, що міська служба телефону довіри працює абсолютно конфіденційно, безоплатно та цілодобово за номерами:

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1500 (зі стаціонарного);

044-272-15-00 (із мобільного).

Марина Хонда – заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (з 2018 р.). Координує діяльність департаментів суспільних комунікацій, соціальної політики, служби у справах дітей та сім’ї, управління туризму та промоцій. У столичній владі з 2001 р. До 2008 р. працювала у секретаріаті Київської міської ради в юридичному відділі та в управлінні правового забезпечення. З 2008 р. до 2010 р. – начальник юридичного управління ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд. З 2010 р. начальник Головного управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). З 2012 р. – директор Департаменту суспільних комунікацій КМДА.

Раніше повідомлялося, що 27 липня Київрада підписала меморандум про партнерство та співробітництво з Українським жіночим фондом.

У межах співпраці фонд допоможе з підготовкою столичних психологів. Вони після кваліфікованого навчання будуть організовувати регулярні психологічні сесії для фахівців, які першими контактують із постраждалими жінками та дівчатами. Київ став першим містом, яке підписало меморандум про співпрацю із Українським жіночим фондом.