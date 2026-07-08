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Зберігав дитяче порно в соцмережах – 53-річний чоловік отримав підозру

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Зберігав дитяче порно в соцмережах – 53-річний чоловік отримав підозру
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 301-1 КК України
фото з відкритих джерел

За даними слідства, 53-річний чоловік через Telegram листувався з малолітніми дівчатами, просив їх надсилати йому фото та відео порнографічного характеру

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру 53-річному жителю столиці за фактом одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, виготовлення та розповсюдження (ч. 3 ст. 301-1 КК України). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний через месенджер Telegram вступав у листування з малолітніми дівчатами та просив їх надсилати йому фото та відео порнографічного характеру. За це він обіцяв дітям грошову винагороду.

Також встановлено, що на власній сторінці в Instagram чоловік розміщував порнографічний контент, який перебував у відкритому доступі.

Чоловіку повідомили про підозру в одержанні доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, виготовлення та розповсюдження (ч. 3 ст. 301-1 КК України).

В Офісі Генерального прокурора зазначили, що санкція інкримінованої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Наразі правоохоронці встановлюють кількість потерпілих дітей та можливі інші епізоди злочинної діяльності підозрюваного.

Нагадаємо, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ґвалтування 14-річної дівчини її вітчимом на Вінниччині. Зазначається, що йдеться про родину з Хмільницького району. Обвинувачений проживав однією сім’єю з цивільною дружиною та її двома дітьми – донькою і молодшим сином. Чоловік застосовував до потерпілої психологічний тиск. Наприклад, погрожував вигнати з дому або створити нестерпні умови життя для сім'ї. Тож дівчина деякий час мовчала, допоки у березні зрозуміла, що вагітна.

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Теги: прокуратура Київ кримінал діти Telegram чоловік підозра

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