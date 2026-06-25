Приходив у гості, коли не було дорослих: на Київщині затримано вчителя за розбещення школярки

Під час обшуків поліцейські вилучили ґаджети затриманого, на яких виявили файли з дитячою порнографією

На Білоцерківщині поліція затримала 29-річного шкільного вчителя, якого підозрюють у вчиненні дій сексуального характеру щодо 14-річної дівчини. Про це інформує «Главком» з посиланням на очільника поліції Київщини Андрія Рубеля.

Правоохоронці встановили, що чоловік працював у навчальному закладі, де вчиться постраждала дівчинка. Фігурант увійшов у довіру до неповнолітньої, спілкувався з нею переважно вечорами та вночі, а також таємно приходив до неї додому, користуючись відсутністю дорослих.

Під час обшуків поліцейські вилучили ґаджети затриманого, на яких виявили файли з дитячою порнографією.

Оперативний супровід у справі здійснювали працівники управління міграційної поліції Київської області.

Слідчі поліції Київщини за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 155 (вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-річного віку);

ч. 1 ст. 301-1 (отримання доступу до дитячої порнографії).

Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Нагадаємо, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ґвалтування 14-річної дівчини її вітчимом на Вінниччині. Зазначається, що йдеться про родину з Хмільницького району. Обвинувачений проживав однією сім’єю з цивільною дружиною та її двома дітьми – донькою і молодшим сином. Чоловік застосовував до потерпілої психологічний тиск. Наприклад, погрожував вигнати з дому або створити нестерпні умови життя для сім'ї. Тож дівчина деякий час мовчала, допоки у березні зрозуміла, що вагітна.