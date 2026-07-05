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Поліція затримала жінку, яка «продала» трьох дітей на Рівненщині

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Поліція затримала жінку, яка «продала» трьох дітей на Рівненщині
Жінка торгувала наркотиками й залучала до цього власну малолітню доньку
фото: Національна поліція України

Сини 9 та 14 років і 11-річна донька мали жебракувати та збувати наркотики

На Рівненщині слідчі затримали 39-річну жительку району, яка домовилася передати трьох власних дітей знайомому – за версією слідства, для трудової експлуатації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Рівненської області.

За даними правоохоронців, жінка погодилася передати знайомому трьох дітей – синів 9 та 14 років і 11-річну доньку. Там вони мали жебракувати та збувати наркотичні речовини, щоб мати могла заробити гроші.

Поліція затримала жінку, яка «продала» трьох дітей на Рівненщині фото 1

У ході досудового розслідування оперативники управління міграційної поліції в Рівненській області разом із працівниками кримінального аналізу, слідчими та ювенальними поліцейськими встановили, що жінка сама торгувала наркотиками й залучала до цього власну малолітню доньку. Зокрема, під час одного з епізодів збуту наркотиків була задіяна 11-річна дівчинка. Крім того, підозрювана разом зі знайомими вживала заборонені речовини в присутності дітей.

Поліція затримала жінку, яка «продала» трьох дітей на Рівненщині фото 2

24 червня в селищі Клевань, неподалік місця проживання фігурантки, у межах спеціальної поліцейської операції жінка передала дітей знайомому та отримала 30 тисяч гривень. Ще стільки ж вона мала отримати після повернення дітей. Одразу після передачі коштів правоохоронці затримали жінку, а працівники служби у справах дітей вилучили всіх трьох малолітніх.

Поліція затримала жінку, яка «продала» трьох дітей на Рівненщині фото 3

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання затриманої вилучили скляні колби, лампочки з нашаруваннями та пакетик із кристалічною речовиною, що зовні нагадувала наркотичну. Обшуки провели й у людей, у яких, за даними слідства, жінка купувала наркотики.

Поліція затримала жінку, яка «продала» трьох дітей на Рівненщині фото 4

Поліція розслідує кримінальні провадження за ч. 1, 2 і 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконний збут наркотичних речовин, зокрема із залученням малолітньої дитини) та ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми щодо малолітніх, вчинена матір'ю з метою експлуатації). За процесуального керівництва прокуратури жінці повідомили про підозру. Суд задовольнив клопотання слідчого й обрав їй запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою без права застави. Санкція інкримінованої статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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фото: Національна поліція України

Нагадаємо, подібний випадок раніше стався у Запоріжжі: місцева жителька продала власного малолітнього сина стороннім особам для примусового жебракування, суд визнав її винною й засудив до дев'яти років позбавлення волі.

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Теги: торгівля гроші наркотики розслідування Рівненщина поліція торгівля людьми жінка

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