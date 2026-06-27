«Виховувала» сина сокирою: на Одещині матір підозрюють у катуванні дитини

Поліція Одеської області розслідує жорстоке побиття 5-річного хлопчика, який зазнав черепно-мозкової травми

На Одещині правоохоронці затримали 36-річну жінку, яку підозрюють у катуванні власної п’ятирічної дитини. Слідчі вже повідомили їй про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За інкримінованою статтею жінці загрожує до шести років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За даними правоохоронців, інцидент стався ввечері 25 червня в приватному будинку в одному із сіл Білгород-Дністровського району. Попередньо слідчі встановили, що хлопчик повернувся додому в сльозах після падіння. Мати, яка була напідпитку, не змогла його заспокоїти та вирішила покарати малечу.

«За те, що син не замовкав, вона побила його руками та дерев’яним руків’ям від сокири», – зазначають у поліції.

На крики хлопчика відреагували сусіди, які зателефонували «102». На місце також прибули медики. Дитину доправили до лікарні, де медики виявили закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, численні гематоми та садна. Наразі хлопчик перебуває під наглядом, загрози його життю немає.

У поліції також повідомили, що родина була на обліку Служби у справах дітей як така, що опинилася у складних життєвих обставинах. Крім постраждалого хлопчика, у сім’ї виховуються ще троє малолітніх синів. Нині вони перебувають із батьком.

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Слідчі затримали жінку у процесуальному порядку та повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України – катування, тобто будь-якому умисному діянні, спрямованому на заподіяння особі сильного фізичного болю та морального страждання, вчиненому з метою покарати її за дії, вчинені нею. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом можливого неналежного виконання службових обов’язків посадовими особами Служби у справах дітей. Розслідування здійснюється за ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює Білгород-Дністровська окружна прокуратура.

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