Кличко розповів про стан підготовки столиці до зими: виконано майже половину запланованих робіт

Мер пояснив, що система теплопостачання в Києві – одна з найбільших у Європі

В Києві створюється дублююча система теплопостачання

Київ виконав майже 50% від запланованого обсягу робіт у межах підготовки до майбутнього опалювального сезону. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає «Главком».

За його словами, основне завдання міської влади сьогодні полягає у створенні надійної дублюючої системи, яка зможе забезпечити киян теплом, світлом та водою у разі повторних атак на ключові об’єкти інфраструктури.

«Враховуючи, що ключовою ціллю ворога є зруйнувати систему теплопостачання, що є без перебільшення – геноцидом, ми готуємося до дуже складної зими. Минулої зими, в сильні морози, агресор цілеспрямовано бив по енерго- та теплогенеруючим об’єктах. І, готуючись до опалювального сезону, наше головне завдання – підготувати дублюючу систему. Система теплопостачання в Києві – одна з найбільших у Європі, будували її десятиліттями. І за такий короткий проміжок часу докорінно змінити її неможливо», – пояснив Кличко.

Мер наголосив, що показник у майже 50% виконання є середнім значенням десятків окремих проєктів.

«Вони різні за масштабами, специфікою, обладнанням, яке необхідне, і ще низкою чинників. Звідси випливають обсяги витрат та терміни виконання. Так, частина проєктів виконана на 90% і більше, інші – об’єктивно неможливо виконати за квартал чи пів року. Основні заходи з підготовки плануємо завершити до початку опалювального сезону. Фундаментальні проєкти, які ще й передбачають виробництво обладнання, – до кінця року», – розповів Кличко.

Нагадаємо, заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Костянтин Ковальчук розповів, що підготовка України до нового опалювального сезону відбувається за «планами стійкості», що включають інженерний захист, розподілену генерацію та резервні джерела живлення. Втім, у Києві досі залишається ризикована зона щодо забезпечення теплопостачанням, оскільки наразі у київської влади немає готового технічного рішення, як додатково закрити потребу в 500–600 МВт розподільної теплової генерації.