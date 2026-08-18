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У Київській області працює ППО

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Київській області працює ППО
колаж: glavcom.ua (ілюстративний)

У Києві та області оголошено четверту повітряну тривогу за добу

У повітряному просторі Київщини зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

«Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що наразі у Києві та області оголошено четверту повітряну тривогу за добу.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1637-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Київщина системи ППО

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