У Київській області працює ППО
У Києві та області оголошено четверту повітряну тривогу за добу
У повітряному просторі Київщини зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
«Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників», – йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що наразі у Києві та області оголошено четверту повітряну тривогу за добу.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
Нагадаємо, триває 1637-й день повномасштабної війни в Україні.
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