Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві втретє за ніч оголошено повітряну тривогу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Києві втретє за ніч оголошено повітряну тривогу
колаж: glavcom.ua

Пройдіть в укриття!

У Києві о 03:32 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, російські окупаційні війська у ніч на 12 серпня завдали удару по Запоріжжю. Про наслідки ворожої атаки повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

В одному зі спальних районів Запоріжжя під удар потрапив торговельний центр «Епіцентр», де після влучання спалахнула пожежа.

Теги: Київ тривога укриття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тривога у столиці тривала 1 годину 25 хвилин
Тривога у столиці тривала 1 годину 25 хвилин
5 серпня, 01:46
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 серпня, 07:54
Масштабна пожежа у приватному секторі Бортничів
У Бортничах спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)
15 серпня, 13:11
На ярмарках можна придбати свіжі сезонні овочі, фрукти та м'ясо
У Києві на вихідних 25-26 липня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
25 липня, 07:04
Ціни на кавуни стартують від 16 грн за кілограм
Сезон у розпалі: скільки коштують кавуни та дині на столичному ринку
27 липня, 16:45
У 2025 році збитковість приміського сегмента склала близько 9,3 млрд грн
Квиток покриває лише 5% витрат. Названо реальну собівартість поїздки у приміській електричці
28 липня, 13:37
У трьох районах столиці вогнеборці розгребли завали та загасили палаючі автомобілі
Атака на Київ забрала дев'ять життів: рятувальники показала наслідки удару (відео)
1 серпня, 06:22
Мер Києва Віталій Кличко разом із Послом Японії в Україні Масаші Накаґоме відкрив виставку «З краси Японії»
Мер Києва відкрив виставку про красу Японії (фото)
7 серпня, 09:39
Холодильник із фірмовим морозивом у мережі Roshen
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
12 серпня, 11:03

Новини

У Києві втретє за ніч оголошено повітряну тривогу
У Києві втретє за ніч оголошено повітряну тривогу
Друга повітряна тривога у Києві за ніч тривала дев'ять хвилин
Друга повітряна тривога у Києві за ніч тривала дев'ять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала дев'ять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала дев'ять хвилин
Кличко розповів про стан підготовки столиці до зими: виконано майже половину запланованих робіт
Кличко розповів про стан підготовки столиці до зими: виконано майже половину запланованих робіт
Чому Дніпро знову став зеленим і чим це загрожує: пояснення біолога
Чому Дніпро знову став зеленим і чим це загрожує: пояснення біолога
На Обухівщині у ДТП за участю легковика травмовано 63-річного мотоцикліста
На Обухівщині у ДТП за участю легковика травмовано 63-річного мотоцикліста

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 серпня 2026
136K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
62K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував
60K
Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату

Новини

ЄС направляє екстрену допомогу Бельгії та Іспанії для боротьби з масштабними лісовими пожежами
Вчора, 20:24
Одещина скасувала комендантську годину для транзитного транспорту до кордону
Вчора, 19:38
У лікарні померли двоє працівників Приватбанку, поранених внаслідок обстрілу філії
Вчора, 16:56
У словацькому заповіднику горить ліс: рятувальники приборкують вогонь
Вчора, 16:18
Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
16 серпня, 08:00
Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята
16 серпня, 06:50

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua