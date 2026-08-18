У Києві втретє за ніч оголошено повітряну тривогу
Пройдіть в укриття!
У Києві о 03:32 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.
Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Нагадаємо, російські окупаційні війська у ніч на 12 серпня завдали удару по Запоріжжю. Про наслідки ворожої атаки повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
В одному зі спальних районів Запоріжжя під удар потрапив торговельний центр «Епіцентр», де після влучання спалахнула пожежа.
Коментарі — 0