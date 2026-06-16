Вінниччина: 14-річна дівчинка завагітніла після ґвалтувань вітчимом

Чоловік застосовував до потерпілої психологічний тиск

Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ґвалтування 14-річної дівчини її вітчимом на Вінниччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що йдеться про родину з Хмільницького району. Обвинувачений проживав однією сім’єю з цивільною дружиною та її двома дітьми – донькою і молодшим сином.

«За даними слідства, протягом січня-лютого 2026 року чоловік чотири рази ґвалтував падчерку. Робив це вранці, коли жінка йшла на роботу, а менша дитина спала. Чоловік застосовував до потерпілої психологічний тиск. Наприклад, погрожував вигнати з дому або створити нестерпні умови життя для сім'ї. Тож дівчина деякий час мовчала, допоки у березні зрозуміла, що вагітна», – йдеться у повідомленні.

Офіс генпрокурора зазначає, що донька розповіла про все матері, яка одразу звернулася до правоохоронців та медиків. Підозрюваного було затримано та взято під варту, де він нині перебуває.

«Дівчині, за її добровільної згоди та згоди матері, було проведено процедуру штучного переривання вагітності. Наразі обвинувальний акт, затверджений керівником Вінницької обласної прокуратури Олегом Ткаленком, передано до суду», – додається у заяві.

Раніше на Вінниччині правоохоронці затримали та взяли під варту літнього чоловіка, якого підозрюють у вчиненні особливо тяжкого злочину проти статевої свободи та недоторканності малолітньої дитини. Жертвою наруги стала 10-річна мешканка Оратівської громади, а кривдником виявився її 82-річний сусід, який мав довіру родини.

Також на Вінниччині під варту відправлено батька, який зґвалтував неповнолітню доньку.